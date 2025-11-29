Corrida da Advocacia terá percursos de até 10 km na Beira Mar; saiba mais

Dia D da corrida em Fortaleza mira recorde no Strava / Crédito: JÚLIO CAESAR

A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) promoverá, no dia 21 de dezembro, a Corrida da Advocacia, evento aberto ao público que celebra as atividades da classe em 2025. A prova terá percursos de 2 km, 5 km e 10 km, com largada na avenida Beira Mar, e contará com as categorias “Advogados”, “Cadeirantes”, “PCD” e “Geral”.