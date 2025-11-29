Corrida da Advocacia terá percursos de até 10 km na Beira Mar; saiba mais

Corrida da Advocacia terá percursos de até 10 km na Beira Mar; saiba maisCAACE promove evento no dia 21 de dezembro, com percursos de 2 km, 5 km e 10 km e para as categorias "Advogados", "Cadeirantes", "PCD" e "Geral"
A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) promoverá, no dia 21 de dezembro, a Corrida da Advocacia, evento aberto ao público que celebra as atividades da classe em 2025.
A prova terá percursos de 2 km, 5 km e 10 km, com largada na avenida Beira Mar, e contará com as categorias “Advogados”, “Cadeirantes”, “PCD” e “Geral”.
“É um evento de confraternização, em reconhecimento ao grande trabalho exercido pela advocacia este ano e também um convite à nossa classe e à sociedade como um todo à prática saudável de exercícios. Esperamos todos neste grande evento que entrará para o calendário das corridas de rua de nossa Capital”, afirmou Cássio Pacheco, presidente da CAACE.
Os kits estarão disponíveis para retirada nos dias 19 e 20 de dezembro, na sede da CAACE ou na OAB. As largadas estão programadas para as 5h25min (pessoas com deficiência) e 5h30min (corrida e caminhada do público em geral).
Serviço
- Data da corrida: 21/12/2025
- Arena da corrida: Praça do Interceptor Oceânico, Av. Beira Mar, Meireles, Fortaleza (CE)
- Inscrições e mais informações: https://novoticket.com.br