Corrida Assaí terá segundo lote de ingressos e dobrará número de participantes

Após esgotar o primeiro lote de ingressos da segunda edição da Corrida Assaí em menos de 40 minutos, o Atacadista liberou um novo lote de tickets para a atividade, que será realizada no dia 7 de dezembro. Agora, a prova dobrará de tamanho e contará com 3 mil participantes. As inscrições do segundo lote estarão disponíveis no site Ticket Sports, a partir do dia 31 de outubro, às 12h, com 20% de desconto para pagamentos realizados com o cartão Passaí — bandeira de crédito própria da rede.

Após a inscrição, os participantes receberão um kit de corredor com produtos de 22 marcas apoiadoras. A retirada dos kits deverá ser feita na loja Assaí Cais do Porto nos dias que antecedem o evento. A principal novidade deste ano é a inclusão da modalidade de 10 quilômetros, que se soma às provas de 5 quilômetros (corrida e caminhada) e à Corrida Kids, voltada para crianças de 4 a 13 anos, com percurso de 200 metros. As largadas estão programadas para as 5h30 (pessoas com deficiência), 5h35 (corrida e caminhada do público em geral) e 7h (corrida infantil). Serviço - Data da corrida: 07/12/2025

- Arena da corrida: a definir - Valor da inscrição: R$ 92,00 - Desconto: 20% para clientes(as) que efetuarem o pagamento com o cartão Passaí

- Inscrições e mais informações: https://corridaassai.com.br/ Retirada do kit - Local: Assaí Cais do Porto (Av. José Sabóia, 521, Cais do Porto – Fortaleza/CE) - Horários para retirada do kit: