Corrida Assaí terá segundo lote de ingressos e dobrará número de participantes

Corrida Assaí terá segundo lote de ingressos e dobrará número de participantesAs inscrições do segundo lote estarão disponíveis no site Ticket Sports, a partir do dia 31 de outubro, às 12h
Após esgotar o primeiro lote de ingressos da segunda edição da Corrida Assaí em menos de 40 minutos, o Atacadista liberou um novo lote de tickets para a atividade, que será realizada no dia 7 de dezembro. Agora, a prova dobrará de tamanho e contará com 3 mil participantes.
As inscrições do segundo lote estarão disponíveis no site Ticket Sports, a partir do dia 31 de outubro, às 12h, com 20% de desconto para pagamentos realizados com o cartão Passaí — bandeira de crédito própria da rede.
Após a inscrição, os participantes receberão um kit de corredor com produtos de 22 marcas apoiadoras. A retirada dos kits deverá ser feita na loja Assaí Cais do Porto nos dias que antecedem o evento.
A principal novidade deste ano é a inclusão da modalidade de 10 quilômetros, que se soma às provas de 5 quilômetros (corrida e caminhada) e à Corrida Kids, voltada para crianças de 4 a 13 anos, com percurso de 200 metros.
As largadas estão programadas para as 5h30 (pessoas com deficiência), 5h35 (corrida e caminhada do público em geral) e 7h (corrida infantil).
Serviço
- Data da corrida: 07/12/2025
- Arena da corrida: a definir
- Valor da inscrição: R$ 92,00
- Desconto: 20% para clientes(as) que efetuarem o pagamento com o cartão Passaí
- Inscrições e mais informações: https://corridaassai.com.br/
Retirada do kit
- Local: Assaí Cais do Porto (Av. José Sabóia, 521, Cais do Porto – Fortaleza/CE)
- Horários para retirada do kit:
- 05/12 – das 9h às 20h
- 05/12 – das 9h às 20h

- 06/12 – das 9h às 18h