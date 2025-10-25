Flávia Saraiva conquista quarto lugar na final da trave do mundial de ginástica

Atleta brasileira alcança resultado expressivo no Campeonato Mundial de Jacarta e registra a melhor performance em finais de trave da carreira na competição

Flávia Saraiva foi a primeira a se apresentar na série de disputas. A ginasta brasileira realizou a série cravada, recebendo 13.900 pontos, sendo 8.200 na nota de execução e 5.700 na nota de dificuldade. O desempenho da brasileira a manteve na zona de medalhas até a última apresentação.

A ginasta Flávia Saraiva encerrou sua participação no Mundial de Ginástica Artística, realizado em Jacarta, Indonésia, com o quarto lugar na final da trave. A atleta registrou uma pontuação de 13.900, ficando a 0.266 pontos da medalha de bronze, conquistada pela japonesa Aiko Sugihara. A prata foi para a argelina Kaylia Nemour, e a medalha de ouro ficou com a chinesa Shang Qingying.

A alteração na classificação ocorreu após a performance da chinesa Zhang Qingying, a última a competir na final. A atleta chinesa obteve 15.166 pontos, garantindo a medalha de ouro na prova e movimentando a classificação, o que posicionou Flávia Saraiva na quarta colocação.

Após a competição, Flávia Saraiva concedeu entrevista ao Sportv e avaliou o próprio resultado.

"Fiquei muito feliz, foi uma final bem difícil. Feliz porque minha última final de trave tinha sido em 2019, desde então, não tinha conseguido. E foi a primeira vez que acertei uma final de trave em Mundial. Fico feliz que o trabalho está dando certo, estamos conseguindo melhorar e, a cada ano, conseguindo evoluir um pouco mais. Competição é competição. Estou muito feliz com minha prova, feliz que acertei porque isso me dá mais confiança para os próximos anos", declarou.