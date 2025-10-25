Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flávia Saraiva conquista quarto lugar na final da trave do mundial de ginástica

Atleta brasileira alcança resultado expressivo no Campeonato Mundial de Jacarta e registra a melhor performance em finais de trave da carreira na competição
Autor Wanderson Trindade
Wanderson Trindade Repórter
Tipo Notícia

A ginasta Flávia Saraiva encerrou sua participação no Mundial de Ginástica Artística, realizado em Jacarta, Indonésia, com o quarto lugar na final da trave. A atleta registrou uma pontuação de 13.900, ficando a 0.266 pontos da medalha de bronze, conquistada pela japonesa Aiko Sugihara. A prata foi para a argelina Kaylia Nemour, e a medalha de ouro ficou com a chinesa Shang Qingying.

Flávia Saraiva foi a primeira a se apresentar na série de disputas. A ginasta brasileira realizou a série cravada, recebendo 13.900 pontos, sendo 8.200 na nota de execução e 5.700 na nota de dificuldade. O desempenho da brasileira a manteve na zona de medalhas até a última apresentação.

A alteração na classificação ocorreu após a performance da chinesa Zhang Qingying, a última a competir na final. A atleta chinesa obteve 15.166 pontos, garantindo a medalha de ouro na prova e movimentando a classificação, o que posicionou Flávia Saraiva na quarta colocação.

Após a competição, Flávia Saraiva concedeu entrevista ao Sportv e avaliou o próprio resultado.

"Fiquei muito feliz, foi uma final bem difícil. Feliz porque minha última final de trave tinha sido em 2019, desde então, não tinha conseguido. E foi a primeira vez que acertei uma final de trave em Mundial. Fico feliz que o trabalho está dando certo, estamos conseguindo melhorar e, a cada ano, conseguindo evoluir um pouco mais. Competição é competição. Estou muito feliz com minha prova, feliz que acertei porque isso me dá mais confiança para os próximos anos", declarou.

