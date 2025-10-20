Judô: Brasil conquista seis medalhas no último dia do Grand Prix de Guadalajara

Judô: Brasil conquista seis medalhas no último dia do Grand Prix de GuadalajaraCom 13 medalhas, Brasil finalizou a competição em terceiro lugar no ranking geral do GP de Guadalajara
A Seleção Brasileira de Judô teve mais um dia produtivo no Grand Prix de Guadalajara, no México. Nesse domingo, 19, o país somou seis medalhas, sendo duas de prata e quatro de bronze. Assim, encerrou a competição com um total de 13 pódios e 100% de aproveitamento entre os atletas que chegaram ao bloco final.
Além disso, o Brasil finalizou a competição em terceiro lugar no ranking geral, atrás apenas do Japão e Azeibaijão, que teve a melhor campanha da competição. Agora, a seleção brasileira volta ao dojô no dia 14 de novembro, para disputar o Grand Prix de Zagreb, na Croácia.
Schimidt e Fronckowiak fazem dobradinha no -90kg
A categoria -90kg masculino rendeu uma bela dobradinha brasileira. Marcelo Fronckowiak garantiu a prata, enquanto Guilherme Schimidt ficou com o bronze, em sua primeira medalha internacional na nova categoria.
Schimidt iniciou o dia com vitória sobre o mexicano Diego Diaz, aplicando um waza-ari seguido de transição para chave de braço. Em seguida, derrotou o romeno Vlad Visan e o azeri Murad Fatiyev, ambos com boas sequências de solo. O último, inclusive, o havia vencido no Grand Prix de Lima. Na semifinal, caiu diante do italiano Christian Parlati por ippon, mas reagiu na disputa pelo bronze ao superar o belga Noah Christiaens com waza-ari e imobilização.
Fronckowiak, por sua vez, brilhou nas preliminares, vencendo todas as lutas por ippon: passou pelo sérvio Vojin Mandic, pelo espanhol Daniel Nieto Trinidad e pelo tcheco Adam Kopecky. Na final, reencontrou Parlati, que vinha de vitória sobre Schimidt. O brasileiro recebeu uma punição por falso ataque, mas o placar logo foi equilibrado pela passividade do italiano. No entanto, em duas tentativas de projeção, o europeu conseguiu a reversão e somou dois yuko, suficientes para garantir o ouro.
Beatriz Freitas conquista prata inédita no -78kg
Entre as mulheres, Beatriz Freitas (-78kg) chegou à primeira final de Grand Prix da carreira e ficou com a medalha de prata. Na estreia, superou a compatriota Karol Gimenes com um yuko e, na semifinal, bateu a eslovena Metka Lobnik, sétima do ranking mundial, com um belo ippon. Na decisão, enfrentou a japonesa Kurena Ikeda, medalhista de bronze no último Mundial, e acabou superada após sofrer uma chave de braço.
Foi o segundo pódio de Bia no Circuito Mundial IJF, depois do bronze em Astana, em maio. Já Karol Gimenes, após a derrota para Beatriz, disputou a repescagem, mas foi eliminada pela francesa Kaila Issoufi, mesma adversária que a havia vencido na disputa pelo bronze no GP de Lima.
Leonardo Gonçalves garante mais um bronze no -100kg
O experiente Leonardo Gonçalves (-100kg) também subiu ao pódio, conquistando o bronze e encerrando uma ótima sequência. O atleta havia sido vice-campeão no GP de Lima, uma semana antes. Em Guadalajara, estreou com vitória sobre o norte-americano Daniel Liubimovski, em golden score. Nas quartas, perdeu para o italiano Enrico Bergamelli, também no golden score, mas se recuperou na repescagem ao vencer o chileno Tomás Briceño com um waza-ari seguido de ippon.
Na disputa pelo bronze, Gonçalves não precisou entrar no tatame. O canadense Kyle Reyes, seu adversário, sofreu uma lesão na luta anterior e não pôde competir, o que garantiu automaticamente a vitória e a medalha ao brasileiro. Mesmo sem lutar na decisão, Leonardo celebrou mais um pódio importante, consolidando sua boa fase — ele ocupa atualmente o 4º lugar no ranking mundial.
Giovanna Santos e Buzacarini levam bronzes nos pesados
Encerrando a participação do Brasil, os pesos pesados Giovanna Santos (+78kg) e Rafael Buzacarini (+100kg) também conquistaram bronze.
Giovanna venceu a italiana Erica Simonetti nas punições, perdeu para a israelense Raz Hershko, vice-campeã olímpica, e derrotou a norte-americana Gusmary Garcia Savigne por 3 a 1 em shido, garantindo o pódio.
Buzacarini, por sua vez, venceu o dominicano José Nova Alcantara por ippon nas oitavas, foi superado nas quartas pelo tcheco Lukas Krpalek, mas se recuperou na repescagem diante do esloveno Vito Dragic, com waza-ari. Na luta pelo bronze, bateu o norte-americano Alex Semenenko por 3 a 2 nas punições.
Com Lara Santos/Especial para O POVO