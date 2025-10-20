Judô: Brasil conquista seis medalhas no último dia do Grand Prix de Guadalajara

Brasil terminou em terceiro lugar no ranking geral da competição. / Crédito: Maicon Maia/CBJ

A Seleção Brasileira de Judô teve mais um dia produtivo no Grand Prix de Guadalajara, no México. Nesse domingo, 19, o país somou seis medalhas, sendo duas de prata e quatro de bronze. Assim, encerrou a competição com um total de 13 pódios e 100% de aproveitamento entre os atletas que chegaram ao bloco final. Além disso, o Brasil finalizou a competição em terceiro lugar no ranking geral, atrás apenas do Japão e Azeibaijão, que teve a melhor campanha da competição. Agora, a seleção brasileira volta ao dojô no dia 14 de novembro, para disputar o Grand Prix de Zagreb, na Croácia.

Schimidt e Fronckowiak fazem dobradinha no -90kg A categoria -90kg masculino rendeu uma bela dobradinha brasileira. Marcelo Fronckowiak garantiu a prata, enquanto Guilherme Schimidt ficou com o bronze, em sua primeira medalha internacional na nova categoria. Schimidt iniciou o dia com vitória sobre o mexicano Diego Diaz, aplicando um waza-ari seguido de transição para chave de braço. Em seguida, derrotou o romeno Vlad Visan e o azeri Murad Fatiyev, ambos com boas sequências de solo. O último, inclusive, o havia vencido no Grand Prix de Lima. Na semifinal, caiu diante do italiano Christian Parlati por ippon, mas reagiu na disputa pelo bronze ao superar o belga Noah Christiaens com waza-ari e imobilização. Fronckowiak, por sua vez, brilhou nas preliminares, vencendo todas as lutas por ippon: passou pelo sérvio Vojin Mandic, pelo espanhol Daniel Nieto Trinidad e pelo tcheco Adam Kopecky. Na final, reencontrou Parlati, que vinha de vitória sobre Schimidt. O brasileiro recebeu uma punição por falso ataque, mas o placar logo foi equilibrado pela passividade do italiano. No entanto, em duas tentativas de projeção, o europeu conseguiu a reversão e somou dois yuko, suficientes para garantir o ouro.







