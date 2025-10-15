Norde Vôlei disputa torneio amistoso internacional em Santa Catarina

Norde Vôlei disputa torneio amistoso internacional em Santa CatarinaEquipe cearense vai enfrentar times da Superliga A e o Ciudad Volley, da Argentina, no primeiro jogo internacional da sua história
Entre esta quarta-feira, 15, e o próximo domingo, 19, o Norde Vôlei vai participar da segunda edição da Copa Joinville, em Santa Catarina. A equipe cearense já realiza nesta quarta a partida de abertura do torneio, contra o Guarulhos (SP), às 17 horas, no Ginásio Centreventos Cau Hansen.
A competição é mais uma na pré-temporada da equipe cearense, que se prepara para a disputa da Superliga B de Vôlei. Os jogos serão exibidos pelo canal do Joinville Vôlei no YouTube.
Além do time paulista, o Norde enfrentará o Joinville Vôlei-SC, também representante da liga principal; o Praia Grande-SP, da Superliga B; e o Ciudad Volley, da Argentina. Esta, inclusive, será a primeira vez na história que o time cearense fará uma partida internacional.
“Diferente do ano passado, estamos em uma fase preparatória muito boa, com condições de chegarmos melhor preparados na Superliga B. Esses jogos serão grandes testes, inclusive contra a escola argentina, para que possamos treinar diferentes situações de jogo e contra times de alto nível e investimento, que jogam a Superliga A", analisou Marcelo Negrão.
Sobre a Copa Joinville
A Copa Joinville foi criada em 2024 com o intuito de aumentar o calendário de jogos do clubes antes do início da Superliga. Na sua segunda edição, o torneio segue no formato de pontos corridos. Durante cinco dias, cada equipe jogará quatro partidas, e o time que somar mais pontos ao final fica com o título.
Em caso de empate, os critérios de desempate serão, respectivamente, o maior número de vitórias, o confronto direto, o set average, quando se divide o número de sets conquistado pelos perdidos, e o ponto average, quando se divide o número de pontos conquistado pelos perdidos.
Todos os jogos serão realizados no Ginásio Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC).
Confira todos os jogos da Copa Joinville:
Quarta-feira (15/10)
- 17 horas – Guarulhos x Norde Vôlei
- 19h30min – Joinville x Praia Grande
Quinta-feira (16/10)
- 17 horas – Ciudad x Guarulhos
- 19h30min – Joinville x Norde Vôlei
Sexta-feira (17/10)
- 17 horas – Guarulhos x Praia Grande
- 19h30min – Norde Vôlei x Ciudad
Sábado (18/10)
- 17 horas – Ciudad x Praia Grande
- 19h30min – Joinville x Guarulhos
Domingo – (19/10)
- 17 horas – Norde Vôlei x Praia Grande
- 19h30min – Joinville x Ciudad
Elenco do Norde Vôlei na Copa Joinville:
- Levantadores: Rodrigo Ribeiro (12), Gabriel Galo (11)
- Ponteiros: Ygor Ceará (1), Gui Souza (13), Thiago Salles (14) e Rafael Barrios (7)
- Centrais: Matheus Paulo (16), Pablo Bertolo (10), Guilherme Rech (18) e Renan Fornazari (17)
- Opostos: Caio da Silva (9) e Breno Silva (15)
- Líberos: Bruno Bello (2) e Henrique Melo (4)