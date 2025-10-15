Norde Vôlei disputa torneio amistoso internacional em Santa Catarina

Norde Vôlei se prepara para a disputar da Superliga B / Crédito: Murilo Gabriel/Saneago Goiás Vôlei

Entre esta quarta-feira, 15, e o próximo domingo, 19, o Norde Vôlei vai participar da segunda edição da Copa Joinville, em Santa Catarina. A equipe cearense já realiza nesta quarta a partida de abertura do torneio, contra o Guarulhos (SP), às 17 horas, no Ginásio Centreventos Cau Hansen. A competição é mais uma na pré-temporada da equipe cearense, que se prepara para a disputa da Superliga B de Vôlei. Os jogos serão exibidos pelo canal do Joinville Vôlei no YouTube.

Além do time paulista, o Norde enfrentará o Joinville Vôlei-SC, também representante da liga principal; o Praia Grande-SP, da Superliga B; e o Ciudad Volley, da Argentina. Esta, inclusive, será a primeira vez na história que o time cearense fará uma partida internacional. “Diferente do ano passado, estamos em uma fase preparatória muito boa, com condições de chegarmos melhor preparados na Superliga B. Esses jogos serão grandes testes, inclusive contra a escola argentina, para que possamos treinar diferentes situações de jogo e contra times de alto nível e investimento, que jogam a Superliga A", analisou Marcelo Negrão. Sobre a Copa Joinville A Copa Joinville foi criada em 2024 com o intuito de aumentar o calendário de jogos do clubes antes do início da Superliga. Na sua segunda edição, o torneio segue no formato de pontos corridos. Durante cinco dias, cada equipe jogará quatro partidas, e o time que somar mais pontos ao final fica com o título.