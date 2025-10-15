Fortaleza vai receber etapa Verão do Circuito das Estações em novembro

Fortaleza já recebeu três etapas do Circuito das Estações em 2025 / Crédito: Divulgação/Circuito das Estações

Fortaleza receberá, no dia 30 de novembro, a última etapa do Circuito das Estações de 2025, a Verão. A largada da prova, que terá distâncias de 5km e 10km, será no Aterro da Praia de Iracema, com horário ainda a ser definido. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site oficial da corrida. Acesse por este link.