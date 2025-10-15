Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza vai receber etapa Verão do Circuito das Estações em novembro

Corrida acontecerá no dia 30 do próximo mês, com largada no Aterro da Praia de Iracema e provas de 5km e 10km
Atualizado às Autor Joyce Rodrigues
Tipo Notícia

Fortaleza receberá, no dia 30 de novembro, a última etapa do Circuito das Estações de 2025, a Verão. A largada da prova, que terá distâncias de 5km e 10km, será no Aterro da Praia de Iracema, com horário ainda a ser definido.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site oficial da corrida. Acesse por este link.

Para os participantes, a etapa contará com pontos de hidratação, suporte médico e uma arena com ativações. Os kits estão disponíveis a partir de R$149,99, e vêm com camiseta, sacola, garrafa e medalha pós-prova.

Além disso, os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina, para todas as distâncias disputadas, serão premiados com um troféu.

Sobre o Circuito das Estações

O Circuito das Estações já ocorre há 19 anos, sendo uma referência no cenário esportivo brasileiro. Ao longo de todo o ano são realizadas quatro etapas — Verão, Outono, Inverno, Primavera — em 21 cidades do país.

Cada etapa do circuito representa um ciclo de evolução, proporcionando aos participantes uma experiência completa. Ao final de cada prova o atleta recebe uma medalha e quem participar de provas das quatro etapas completará a mandala 2025, símbolo de dedicação, resiliência e compromisso com o esporte.

Serviço:

  • Data: 30/11/2025
  • Local: Aterro do Iracema
  • Distâncias: 5km e 10km
  • Horário da largada: em breve no site
  • Valor do Kit: a partir de R$129,99

Retirada do Kit:

  • Local: Loja Decathlon do Shopping Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

Data e Horário:

  • 28/11 – 10 horas às 20 horas
  • 29/11 – 10 horas às 18 horas

