Luisa Stefani vence na estreia do WTA 1000 de Wuhan

A dupla volta às quadras nesta quarta-feira, 8, para disputar as oitavas de final

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos começaram com vitória no WTA 1000 de Wuhan de tênis, na China. A dupla superou Magda Linette (Polônia) e Clara Tauson (Dinamarca) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, nesta terça-feira, 7.

"Bom jogo no geral. Apesar do final mais tenso, conseguimos impor nosso ritmo na maior parte do tempo. O calor e a umidade estão pesados, mas sigo focada na hidratação e pronta para o próximo desafio", disse Luisa Stefani após o duelo.