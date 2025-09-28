Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco x Ceará: transmissão ao vivo do jogo do Brasileiro de Futsal

Vasco x Ceará: assista à transmissão ao vivo do jogo pelo Brasileiro de Futsal

Cruzmaltino e Vovô medem forças em Teresópolis (RJ), no duelo de ida das oitavas de final da competição nacional; assista online e grátis ao jogo
Atualizado às Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Vasco da Gama e Ceará se enfrentam na manhã deste domingo, 28, a partir das 11 horas, pelo confronto de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Ginásio Pedro Jahara, em Teresópolis (RJ). A TV O POVO (48.1) e o canal do Esportes O POVO no YouTube transmitem a partida ao vivo e com imagens.

Vasco x Ceará: assistir ao vivo ao jogo do Brasileiro de Futsal hoje, 28

Brasileiro de Futsal é no Esportes O POVO:

O Esportes O POVO irá transmitir aos jogos de todos os times cearenses ao vivo por meio na TV O POVO, canal 48.1; e no canal do Esportes O POVO no YouTube.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar