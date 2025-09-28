Vasco x Ceará: transmissão ao vivo do jogo do Brasileiro de Futsal

Cruzmaltino e Vovô medem forças em Teresópolis (RJ), no duelo de ida das oitavas de final da competição nacional; assista online e grátis ao jogo

Vasco da Gama e Ceará se enfrentam na manhã deste domingo, 28, a partir das 11 horas, pelo confronto de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Ginásio Pedro Jahara, em Teresópolis (RJ). A TV O POVO (48.1) e o canal do Esportes O POVO no YouTube transmitem a partida ao vivo e com imagens.

