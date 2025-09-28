São João do Jaguaribe x Passo Fundo: jogo ao vivo e com imagens

São João do Jaguaribe x Passo Fundo: assista à transmissão ao vivo do jogo pelo Brasileiro de FutsalVerdão do Vale recebe equipe gaúcha no confronto de ida das oitavas de final da competição nacional; assista online e grátis ao jogo
São João do Jaguaribe e Passo Fundo-RS se enfrentam na manhã deste domingo, 28, a partir das 11 horas, no duelo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Ginásio Poliesportivo Júlio Irineu Costa, no Vale do Jaguaribe. A TV O POVO (48.1) e o canal do Esportes O POVO no YouTube transmitem a partida ao vivo e com imagens.
O Esportes O POVO irá transmitir aos jogos de todos os times cearenses ao vivo por meio na TV O POVO, canal 48.1; e no canal do Esportes O POVO no YouTube.