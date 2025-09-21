Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Verstappen lidera do início ao fim e vence GP do Azerbaijão; Bortoleto é o 11

Esta foi a segunda vitória seguida da Verstappen e a quarta na temporada
Na manhã deste domingo, 21, o holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. No circuito de Baku, o piloto da Red Bull cruzou a linha de chegada na primeira posição, seguido por George Russel (Mercedes) e Carlos Sainz (Williams).

Essa foi a segunda vitória seguida da Verstappen e a quarta na temporada. O tetracampeão segue na 3ª posição no campeonato de pilotos.

O australiano Oscar Piastri, líder do Mundial, bateu logo na primeira volta. Com isso, a McLaren perdeu a chance de garantir o título de construtores com sete corridas de antecedência.

Pilotando pela Sauber, o brasileiro Gabriel Bortoleto largou na 13ª colocação e terminou a corrida uma posição acima, fora da zona de pontuação.

 

