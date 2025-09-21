Verstappen lidera do início ao fim e vence GP do Azerbaijão; Bortoleto é o 11

Esta foi a segunda vitória seguida da Verstappen e a quarta na temporada

Na manhã deste domingo, 21, o holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. No circuito de Baku, o piloto da Red Bull cruzou a linha de chegada na primeira posição, seguido por George Russel (Mercedes) e Carlos Sainz (Williams).

Essa foi a segunda vitória seguida da Verstappen e a quarta na temporada. O tetracampeão segue na 3ª posição no campeonato de pilotos.