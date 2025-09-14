João Fonseca impressiona Djokovic, vira sobre Tsitsipas e garante vitória do Brasil na Copa Davis

Brasileiro de 18 anos derrota grego em duelo eletrizante sob os olhares do ex-número 1 do mundo

O triunfo confirmou a vitória do Brasil sobre a Grécia por 3 a 1 no Grupo Mundial I da Copa Davis e garantiu vaga na primeira rodada dos qualifiers da edição de 2026.

Sob os olhares atentos de Novak Djokovic na arquibancada do OAKA Spyros Louis, em Atenas, João Fonseca protagonizou uma das maiores vitórias de sua jovem carreira. O brasileiro de 18 anos derrotou Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, em duelo de 2h07min neste domingo, 14.

A vitória de Fonseca coroou um fim de semana de domínio brasileiro. Mais cedo, Marcelo Melo e Rafael Matos haviam superado a dupla formada por Petros Tsitsipas e Aristotelis Thanos, por 2 sets a 0, com duplo 6/2 em apenas 1h13 de partida.

Diante de um adversário agressivo, Fonseca começou confiante e conseguiu uma quebra logo no primeiro game. Com saque sólido e bolas profundas, aproveitou a instabilidade do grego e fechou o set em 6/4. Na segunda parcial, Tsitsipas pediu atendimento médico e voltou melhor, quebrando o serviço do brasileiro no sexto game e empatando o duelo ao vencer por 6/3.

O terceiro set foi o mais dramático. Tsitsipas quebrou o saque de Fonseca e abriu 3/2, contando com o apoio da torcida para administrar a vantagem. O grego sacou para fechar o jogo em 5/4, mas o brasileiro mostrou frieza, devolveu a quebra e virou para 7/5, fechando a partida em grande estilo.

No jogo que abriu o domingo, Rafael Matos e Marcelo Melo se impuseram com autoridade. Depois de um início equilibrado, a dupla brasileira dominou os adversários, conquistou duas quebras em cada parcial e venceu por 6/2 e 6/2, sem dar chances aos gregos.