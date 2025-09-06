Brasil perde para Itália na semifinal e encara Japão na disputa pelo bronze do Mundial

O Brasil voltou a ser superado pela Itália, assim como ocorreu na Liga das Nações / Crédito: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Novamente, o Brasil foi superado pela Itália. Pouco mais de um mês após o vice-campeonato da Liga das Nações, a seleção perdeu para as italianas por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/22, 28/30, 25/22 e 15/13, neste sábado, 6, pela semifinal do Mundial de vôlei feminino. O jogo foi disputado em Bangkok, na Tailândia. Na outra semifinal, a Turquia venceu o Japão de virada por 3 sets a 1, com parciais de 16/25, 25/17, 25/18 e 27/25.

Assim, o Brasil disputará o terceiro lugar. As brasileiras encaram o Japão, adversário já conhecido, que enfrentaram na semifinal desta edição da Liga das Nações. As equipes se enfrentam neste domingo, às 5h30min. Por sua vez, a Itália busca o bicampeonato do Mundial. A equipe conquistou o título apenas uma vez, em 2002, e ficou com o vice em 2018. Neste domingo, às 9h30min, as italianas encaram a Turquia na grande final. O jogo O primeiro set começou com domínio do Brasil. Após a troca de pontos inicial, a Seleção se impôs e abriu sete de vantagem. Depois de dois tempos técnicos da Itália, a atual campeã da Liga das Nações cortou a diferença para apenas um ponto, mas a equipe de José Roberto Guimarães fechou o período em 25 a 22. Rosamaria e Gabi se destacaram, com seis pontos cada. No segundo set, o equilíbrio se manteve. A Itália largou na frente, mas, na metade do período, o Brasil igualou o marcador em 12 a 12. Porém, após uma boa sequência, as italianas abriram quatro de vantagem e administraram o placar, fechando em 25 a 22. O destaque da equipe europeia foi a oposta Antropova, que marcou seis pontos, sendo quatro de ataque e dois de bloqueio.