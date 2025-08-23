Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Djokovic exalta João Fonseca antes do US Open: "Potencial para ser o próximo campeão"

Sérvio pede paciência aos fãs brasileiros e destaca maturidade do jovem de 19 anos
Autor Wanderson Trindade
Wanderson Trindade Repórter
Tipo Notícia

Às vésperas do US Open, Novak Djokovic não poupou elogios ao brasileiro João Fonseca, uma das grandes revelações do circuito mundial em 2025. O sérvio, maior vencedor de Grand Slams da história no masculino com 24 títulos, destacou a qualidade e a maturidade do carioca de 19 anos, mas pediu cautela em relação às expectativas que cercam o jovem tenista.

"Fonseca é um cara legal, muito gente boa. E também um ótimo jogador de tênis. O jogo que ele tem mesmo sendo jovem e a maturidade que ele mostrou impressionam. As pessoas acham que só porque ele venceu torneios importantes e ganhou de grandes oponentes, já vai entrar no top 5 e lutar pelos Slams. Isso pode acontecer, mas é normal oscilar", afirmou.

Ele continuou: "Sei que o Brasil está animado, eu também estou. Ele tem todo o potencial para ser o próximo campeão, mas dê tempo para ele, um pouco de paciência."

Em sua primeira temporada como profissional, João Fonseca já conquistou títulos de peso, venceu adversários de elite e entrou no top 50 do ranking mundial, chamando a atenção do circuito. Para muitos, ele é a maior promessa brasileira desde Gustavo Kuerten.

Enquanto elogia a nova geração, Djokovic também vive um momento especial. Aos 39 anos, o sérvio garante que ainda não pensa em aposentadoria e segue motivado para disputar os principais torneios do calendário.

"Eu não acho que esse será meu último Grand Slam. Não faço planos para o futuro, mas enquanto estiver saudável sei que consigo jogar de igual para igual com os melhores. Já tive momentos maravilhosos no US Open, ganhei quatro vezes e joguei dez finais. Sempre adorei jogar no Arthur Ashe, e depois de 20 anos ainda estou aqui", completou.

Djokovic estreia neste domingo, 24, contra o americano Learner Tien, enquanto João Fonseca entra em quadra na segunda-feira, 25, para enfrentar o sérvio Miomir Kecmanovic, atual número 42 do mundo, em sua primeira participação na chave principal do US Open.

