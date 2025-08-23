Djokovic exalta João Fonseca antes do US Open: "Potencial para ser o próximo campeão"

"Fonseca é um cara legal, muito gente boa. E também um ótimo jogador de tênis. O jogo que ele tem mesmo sendo jovem e a maturidade que ele mostrou impressionam. As pessoas acham que só porque ele venceu torneios importantes e ganhou de grandes oponentes, já vai entrar no top 5 e lutar pelos Slams. Isso pode acontecer, mas é normal oscilar", afirmou.

Às vésperas do US Open, Novak Djokovic não poupou elogios ao brasileiro João Fonseca, uma das grandes revelações do circuito mundial em 2025. O sérvio, maior vencedor de Grand Slams da história no masculino com 24 títulos, destacou a qualidade e a maturidade do carioca de 19 anos, mas pediu cautela em relação às expectativas que cercam o jovem tenista.

Ele continuou: "Sei que o Brasil está animado, eu também estou. Ele tem todo o potencial para ser o próximo campeão, mas dê tempo para ele, um pouco de paciência."

Em sua primeira temporada como profissional, João Fonseca já conquistou títulos de peso, venceu adversários de elite e entrou no top 50 do ranking mundial, chamando a atenção do circuito. Para muitos, ele é a maior promessa brasileira desde Gustavo Kuerten.

Enquanto elogia a nova geração, Djokovic também vive um momento especial. Aos 39 anos, o sérvio garante que ainda não pensa em aposentadoria e segue motivado para disputar os principais torneios do calendário.

"Eu não acho que esse será meu último Grand Slam. Não faço planos para o futuro, mas enquanto estiver saudável sei que consigo jogar de igual para igual com os melhores. Já tive momentos maravilhosos no US Open, ganhei quatro vezes e joguei dez finais. Sempre adorei jogar no Arthur Ashe, e depois de 20 anos ainda estou aqui", completou.