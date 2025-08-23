Brasil é bicampeão do Pan Júnior e quebra recordes em Assunção 2025

Time Brasil conquista 175 medalhas, supera campanha de Cali 2021 e se destaca em natação, judô e esportes coletivos

A principal estrela da delegação brasileira foi a nadadora Stephanie Balduccini, responsável por oito ouros na natação, superando os sete conquistados em Cali 2021, encerrando seu ciclo juvenil com 15 títulos em Pan Júnior.

O Brasil confirmou sua hegemonia nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai, e encerrou a competição com o bicampeonato, conquistando 70 ouros, 50 pratas e 55 bronzes, totalizando 175 medalhas ao longo de 15 dias. O desempenho superou a edição inaugural do evento, realizada em Cali, na Colômbia, em 2021, quando o país somou 59 ouros e 164 medalhas.

O Judô também teve desempenho de destaque, com 15 pódios, sendo 12 ouros. Entre os esportes coletivos, o Brasil brilhou no vôlei e no handebol, conquistando todos os ouros disponíveis nessas modalidades, enquanto no vôlei de praia o país ficou com a prata, por Jonathan Menezes e Isaac de Farias.

Na natação, o Brasil liderou com 24 ouros, 12 pratas e 7 bronzes, totalizando 43 medalhas. Outras modalidades com destaque foram Tênis de Mesa (3 ouros), Tiro com Arco (3 ouros), Patinação Artística (2 ouros), Skate (2 ouros), Handebol (2 ouros) e Vôlei (2 ouros), garantindo o domínio brasileiro em esportes individuais e coletivos.

Apesar do sucesso em diversas modalidades, algumas áreas apresentaram resultados discretos, como Atletismo (17 pódios, 6º lugar), Wrestling (5 pódios, 6º) e Esgrima (4 pódios, 8º). Outras competições, como Basquete 3×3, BMX Racing, Golfe e Hóquei sobre grama, não renderam medalhas à delegação brasileira nesta edição.

O bicampeonato em Assunção consolida o Brasil como principal força do Pan Júnior e reforça a formação de jovens atletas para o futuro dos esportes olímpicos e de alto rendimento.