Brasil x Grécia no vôlei: onde assistir ao vivo - Mundial Feminino
A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino estreia no Campeonato Mundial Feminino de Vôlei nesta sexta-feira, 22. O jogo será contra a Grécia e acontecerá na cidade de Chiang Mai, na Tailândia, às 9h30min (horário de Brasília).
As duas equipes estão no grupo C da competição com outras 30 seleções, como Porto Rico e França.
O Brasil nunca conquistou o título, mas já enfrentou quatro finais. A última foi em 2022, contra a Sérvia, que venceu com três sets.
Brasil x Grécia: onde assistir à transmissão ao vivo
Para assistir à seleção comandada por Zé Roberto ao vivo, há duas formas disponíveis:
- pelo canal SporTV2, na TV fechada ou
- pela plataforma VBTV, da Federação Internacional de Vôlei (FIVB)
Confira as participantes do time convocadas para a disputa deste sábado:
Brasil
- Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Luzia e Lorena
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
- Pontas: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
- Líberos: Laís e Marcelle
- Técnico: Zé Roberto
Grécia
- Central: Georgia Lamproúsi
- Oposta: Mártha Anthoúli
- Ponteira: Ólga Strántzali
- Líbero: Anna Maria Spanou
- Técnico: Apostolos Oikonomou
Brasil x Grécia - Campeonato Mundial Feminino de Vôlei
- Vôlei Feminino: Brasil x Grécia
- Data: sábado, 23 de agosto de 2025
- Local: Chiang Mai, na Tailândia
- Horário: 9h30 (de Brasília)
- Onde assistir ao vivo: TV: SporTV 2/ Streaming: VBTV (plataforma da FIVB)