Brasil x Grécia no vôlei: onde assistir ao vivo - Mundial Feminino

Brasil x Grécia no vôlei: onde assistir ao vivo - Mundial Feminino

As seleções se enfrentam nesta sexta, 22, no Mundial Feminino de Vôlei; saiba como assistir ao vivo à transmissão de Brasil x Grécia, horário e mais
A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino estreia no Campeonato Mundial Feminino de Vôlei nesta sexta-feira, 22. O jogo será contra a Grécia e acontecerá na cidade de Chiang Mai, na Tailândia, às 9h30min (horário de Brasília).

As duas equipes estão no grupo C da competição com outras 30 seleções, como Porto Rico e França.

O Brasil nunca conquistou o título, mas já enfrentou quatro finais. A última foi em 2022, contra a Sérvia, que venceu com três sets.

Brasil x Grécia: onde assistir à transmissão ao vivo

Para assistir à seleção comandada por Zé Roberto ao vivo, há duas formas disponíveis:

  • pelo canal SporTV2, na TV fechada ou
  • pela plataforma VBTV, da Federação Internacional de Vôlei (FIVB)

Confira as participantes do time convocadas para a disputa deste sábado:

Brasil

  • Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Luzia e Lorena
  • Levantadoras: Macris e Roberta
  • Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
  • Pontas: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
  • Líberos: Laís e Marcelle
  • Técnico: Zé Roberto

Grécia

  • Central: Georgia Lamproúsi
  • Oposta: Mártha Anthoúli
  • Ponteira: Ólga Strántzali
  • Líbero: Anna Maria Spanou
  • Técnico: Apostolos Oikonomou

Brasil x Grécia - Campeonato Mundial Feminino de Vôlei

  • Vôlei Feminino: Brasil x Grécia
  • Data: sábado, 23 de agosto de 2025
  • Local: Chiang Mai, na Tailândia
  • Horário: 9h30 (de Brasília)
  • Onde assistir ao vivo: TV: SporTV 2/ Streaming: VBTV (plataforma da FIVB)

