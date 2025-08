Brasil x Polônia no vôlei masculino hoje: onde assistir ao vivo à semi da VNL 2025

Após eliminar a seleção chinesa nas quartas de final com uma vitória por 3 sets a 1 (parciais de 29/31, 25/19, 25/16 e 25/21), o Brasil volta à semifinal com o objetivo de conquistar seu segundo título da VNL.

A Liga das Nações de Vôlei Masculino 2025 (VNL) está em sua reta decisiva. Neste sábado, 2, a seleção brasileira enfrenta a Polônia pelas semifinais do torneio.

A seguir, saiba trajetória dos times, tabela do vôlei, onde e como assistir.

A Polônia, por sua vez, chega embalada após aplicar 3 a 0 no Japão nas quartas (25/23, 26/24 e 25/12) e tenta defender o título conquistado em 2023. A seleção é uma das favoritas e promete um duelo equilibrado contra os brasileiros.

no streaming, por meio da plataforma VBTV, da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

Brasil x Polônia: times disputam vaga na final da VNL 2025



Desde a criação do torneio, em 2018, a VNL se consolidou como uma das competições mais importantes do calendário do vôlei internacional.

Rússia e França lideram o número de títulos com duas conquistas cada. A Polônia venceu uma vez, em 2023, e busca repetir o feito.