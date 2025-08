Brasil é dominado, perde para a Polônia e dá adeus à Liga das Nações de vôlei

Durante o jogo, o Brasil esteve poucas vezes à frente do placar. A seleção até ensaiava igualar a partida em alguns momentos, mas os poloneses se mantiveram firmes e venceram com autoridade.

Não deu para o Brasil na semifinal da Liga das Nações masculina de vôlei. Neste sábado, 2, em Ningbo, na China, a seleção brasileira foi derrotada pela Polônia por 3 sets a 0. Assim, o time de Bernadinho está eliminado da competição. As parciais do jogo foram 26/28, 19/25 e 21/25.

O Brasil fez a melhor campanha da primeira fase da Liga das Nações, com 11 vitórias e apenas uma derrota. Por sua vez, os poloneses ficaram apenas na quinta posição, com oito triunfos e quatro derrotas.

O primeiro set da partida foi extremamente equilibrado. As seleções se revezavam na liderança de forma constante, até que os poloneses desequilibraram o jogo e abriram cinco pontos de vantagem, chegando a 22 a 17 no placar. Entretanto, o Brasil rapidamente reagiu e empatou em 22 a 22. Após isso, os times novamente trocaram pontos no duelo, até que os europeus venceram por 28 a 26.

Segundo set

Após vencer o primeiro set, os poloneses foram com tudo ao segundo período e começaram melhor que os brasileiros. O time de Bernardinho até ensaiou uma pequena reação, ficando apenas um ponto atrás do marcador. Porém, os adversários do Brasil se mantiveram firmes, abriram larga vantagem e fecharam em 25 a 19.