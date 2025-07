Brasil x Itália no vôlei feminino hoje: onde assistir ao vivo à final da VNL 2025

As brasileiras venceram no tie-break por 3 a 2, com parciais de 23/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 15/9 em quase duas horas e meia de partida. Agora, são 13 vitórias em 14 partidas na competição – o único tropeço da edição foi justamente para a Itália.

O Brasil segue em busca do título inédito na Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) . A seleção enfrenta a Itália na semifinal do torneio, na Polônia, após ter derrotado o Japão nas semifinais.

Brasil x Itália no vôlei feminino: retrospecto

O jogo de hoje reúne as duas primeiras colocadas no ranking mundial: a equipe Azzurra lidera, com 468,82 pontos, seguida pela canarinho, com 432,24.

Frente a frente, ambas são as melhores campanhas da VNL até aqui: a equipe de Julio Velasco ainda está invicta depois de 13 jogos e a de José Roberto Guimarães tem apenas uma derrota.

Na história da Liga das Nações do Vôlei, desde 2018, brasileiras e italianas se enfrentaram oito vezes e chegaram a quatro resultados positivos para cada lado. Os resultados mais registrados foram o tie-break e o 3-0, em três oportunidades cada. (Com informações de olympics.com e Terra)