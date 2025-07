Equipe cearense de Goalball sonha com torneios nacionais e busca patrocínios

Contudo, apesar do crescimento da modalidade no cenário nacional, a dificuldade em praticar o esporte segue sendo relatada pelos paratletas, inclusive em Fortaleza. Entre eles, o técnico em Massoterapia, Sancler Venturynne.

Em uma modalidade na qual bolas com guizos guiam a percepção e linhas delimitam o espaço, o tato e a audição conduzem pessoas com diferentes níveis de deficiência visual a se encontrar na prática esportiva. Criado com o propósito de reabilitar soldados que participaram da Segunda Guerra Mundial, o Goalball evoluiu e se tornou uma das principais modalidades paralímpicas, principalmente no Brasil.

“Foi quando, após bater em algumas portas, cheguei na Associação Bom Viver Brilhos Flores — para pessoas com deficiência —, localizada no bairro Granja Lisboa. Eu sabia que lá, financeiramente, não teriam como nos ajudar, pois eles não possuem recurso para custear os equipamentos de treinos e os insumos (como fitas e barbantes para marcação da quadra)”, completou.

Idealizador e também atleta do projeto cearense Goalball Bom Viver, Sancler relatou, ao Esportes O POVO , sua motivação para a criação e quais as dificuldades encontrou para movimentar o esporte em território cearense. Apesar disso, conseguiu dar vida à ideia, formou uma equipe e sonha com voos mais altos.

Com a conquista da parceria, o projeto deixou o campo das ideias e ganhou vida na prática. Segundo relatos do idealizador, é na quadra da escola João Mendes de Andrade, no bairro Granja Lisboa, que, às terças e quintas, dez paratletas cearenses treinam em busca de seus sonhos.

Segundo ele, para participar das competições regionais e nacionais de Goalball, as equipes precisam estar filiadas à Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV). No entanto, a filiação só é possível caso a equipe esteja vinculada a alguma associação.

04.09.2024 - Jogos Paralímpicos Paris 2024 - Goalball, Brasil x Turquia na Arena Sul em Paris Crédito: Alexandre Schneider/CPB

De acordo com o idealizador do projeto, como o Ceará não tinha equipes da modalidade, era normal o êxodo dos jogadores. No entanto, com o advento do Goalball Bom Viver, eles agora sonham com duelos nacionais, e, quem sabe, até mundiais.

“Aqui é um dos lugares, se não for o único, que não tem essa modalidade profissionalmente e de alto rendimento. E olha que estamos falando de um dos, se não, o estado mais rico do Nordeste. Apesar disso, o nosso objetivo é competir no Regional Nordeste e, até mesmo, chegar no Brasileiro ou no Mundial”, projetou.