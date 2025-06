João Fonseca busca maior vitória da carreira nesta quarta: Taylor Fritz na grama

O carioca carimbou as vagas nas oitavas após vencer com propriedade o melhor belga do circuito, Zizou Bergs (nº 50), por 2 sets a 1, de virada, na primeira vitória dele na grama em um torneio de nível ATP. Fritz representa um salto enorme de dificuldade para João. O número 1 dos Estados Unidos é o principal cabeça chave do torneio, único top-10 da competição e franco favorito ao título.

O prodígio do tênis brasileiro entra em quadra nesta quarta-feira, 25, não antes das 11h40min (horário de Fortaleza) para encarar o top-5 do mundo, o norte-americano Taylor Fritz. O embate, válido pelas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, pode se tornar a maior vitória da carreira de João Fonseca, número 57 do ranking aos 18 anos.

Fritz é tricampeão em Eastbourne e defende o título. Ele conquistou o torneio em 2019, 2022 e 2024. Na atual temporada, o norte-americano de 27 anos já venceu o torneio na grama, no último dia 15 de junho, quando bateu o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev, no ATP 250 de Stuttgart.

Enquanto isso, Fonseca ainda "engatinha" na grama. A vitória diante do belga na estreia em Eastbourne foi a primeira vitória do brasileiro neste piso, na elite do circuito. O resultado, inclusive, deu a João a marca de tenista mais jovem a vencer no ATP inglês desde justamente Taylor Fritz. O norte-americano conquistou um triunfo no torneio em 2015, quando ainda tinha 17 anos.

"Estou muito feliz com a minha primeira vitória na grama, aqui em Eastbourne. É um cenário bonito e contra um jogador muito bom", afirmou Fonseca após bater Bergs. "Depois de um tie-break difícil, manter-me mentalmente forte foi muito bom. Estou muito contente com isso", completou.

Fritz será o terceiro oponente do brasileiro em 2025 que integra o top-10 do ranking. Anteriormente, o tenista carioca venceu o russo Andrey Rublev, número 9 na época, no Australian Open, e perdeu para o britânico Jack Draper, número 5 na época, em Roland Garros.