Do Marrocos para Fortaleza: conheça Jamal Soufane, corredor naturalizado cearense

Jamal Soufane na Maratona de Boston 2025 / Crédito: Carlos Fernandes/ @rolanaorla

Figurando entre os esportes mais acessíveis para se praticar, a corrida de rua tem atraído cada vez mais adeptos nos quatro cantos do planeta. Dentre as diversas histórias que foram transformadas pela modalidade, uma delas é a do marroquino Jamal Soufane, de 35 anos. Radicado no Ceará há 11 anos, Jamal trocou as montanhas da pequena cidade rural de Taounate, no norte do Marrocos, pelo calor litorâneo de Fortaleza. Foi na Capital onde o marroquino desenvolveu a antiga paixão pela corrida de rua. Hoje em dia, com participação em 14 maratonas oficiais e mais de 100 meias-maratonas disputadas, o maratonista representa o Brasil nas principais competições internacionais.



Em fevereiro deste ano, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) concedeu a Jamal o título de cidadão cearense, em reconhecimento ao seu trabalho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao Esportes O POVO, o corredor conta como, desde o início, se sentiu acolhido no Ceará. "Minha relação com o Ceará sempre foi muito fácil. Eu nunca me senti estrangeiro aqui. Já visitei diversos países e sempre senti estar lá como estrangeiro, não me sentia parte da sociedade. E esse título representa meu pertencimento em relação ao Ceará", disse o atleta. Onde a corrida começou Caçula de nove irmãos, Jamal teve uma infância marcada pela simplicidade. Devido ao difícil acesso da região montanhosa em que morava, seu percurso diário para chegar à escola era de 10 km diários — cinco na ida e cinco na volta. Ainda na infância, demonstrava entusiasmo por atividades físicas e costumava correr durante as aulas de educação física, até chegou a fazer parte do time de maratonistas de sua escola. O interesse pela corrida, no entanto, só se transformaria em prática constante anos depois, já no Brasil. Sem tempo para se dedicar ao esporte no início da vida adulta, Jamal especializou-se em licenciatura de idiomas e passou a lecionar inglês e árabe em escolas do seu país natal. Na pandemia de Covid-19, adaptou-se ao ambiente virtual e expandiu seu público. Após receber o convite de uma aluna brasileira, Soufane veio ao Brasil pela primeira vez para ministrar uma palestra sobre língua inglesa na Universidade Federal do Ceará (UFC). O encantamento com a cultura brasileira foi imediato, mas precisou retornar ao Marrocos antes se estabelecer de forma definitiva em Fortaleza. Em 2014, Jamal foi aprovado para uma bolsa estudantil na UFC e voltou ao Ceará. Desde então, não conseguiu mais viver longe do Estado. Atualmente, o atleta é casado com uma cearense e pai de duas meninas nascidas em terras alencarinas.

"Mantenho minhas origens e tenho muito orgulho de ser marroquino, mas também tenho muito orgulho de ser brasileiro e cearense”, ressalta o corredor. Atleta amador de alto rendimento, Jamal é assessorado pela agência esportiva Stark. Em 2024, foi o terceiro melhor na categoria amador na Maratona de Boston, além de ter sido o melhor brasileiro na prova. "Nenhuma corrida se compara à experiência de correr a ‘rainha das maratonas’", comenta o maratonista. A jornada de Soufane, no entanto, não é marcada apenas pela superação individual. "Quando corro, carrego não apenas o Jamal corredor, mas também a comunidade de corredores que eu represento", diz. As conquistas que acumula, e carrega com orgulho em forma de medalhas, também representam desafios vencidos, conforme ressalta: "As medalhas representam as lutas que a gente passa".

Além da dedicação aos treinos, Jamal administra seu tempo para dividir com seus seguidores a vida de atleta nas redes sociais. "Os principais desafios que eu enfrento hoje são a segurança e o tempo. Tento conciliar minha vida de corredor com a de influenciador digital da área do esporte", afirma. Entre corridas, aulas e rotina familiar, ele encontra forças na rede de apoio construída no Brasil e no Marrocos. "Tenho minha família principal, que é minha esposa, filhas e sogros, a família da minha assessoria esportiva, e minha família de amigos que sempre me apoiam. Também a minha família do Marrocos. Quando eu corro uma maratona, eu penso no apoio dessas pessoas que são importantes na minha vida", diz o atleta. “A corrida redefiniu a minha vida. Ela mudou meus comportamentos, sentimentos e a forma como eu enxergo a jornada da vida”, declara Jamal.