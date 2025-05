Calderano X Jingkun ao vivo hoje: transmissão da semi do Mundial de tênis de mesa

Transmissão de Hugo Calderano x Liang Jingkun pelo campeonato Mundial de tênis de mesa 2025: assistir ao vivo hoje, sábado, 24 de maio / Crédito: Alexandre Loureiro / COB

Hugo Calderano e o chinês Liang Jingkun, número cinco do ranking mundial, se enfrentam neste sábado, 24 de maio, em semifinal do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. A partida será disputada em Doha, no Qatar, a partir das 11min40min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Caze TV (através do YouTube), no Sportv (em TV fechada) e no Globoplay (via-streaming).

Na sexta-feira, 23, o brasileiro venceu o coreano An Jaehyun por 4 sets a 1 e avançou à próxima fase. Não há disputa de terceiro lugar em torneios do tênis de mesa. Os dois atletas derrotados na semifinal garantem ao menos a medalha de bronze. Assim, Calderano já assegurou um feito inédito: um brasileiro pela primeira vez no pódio do Mundial.

Hugo Calderano na Copa do Mundo e no Mundial No último mês, Calderano venceu a Copa do Mundo de tênis de mesa de forma brilhante. O brasileiro derrotou os três primeiros colocados do ranking mundial em sequência e garantiu o título. Agora, Calderano está na disputa do Campeonato Mundial. A competição é feita a cada dois anos, há quase um século. É o torneio com o maior número de atletas, com 128 nas chaves individuais masculinas e femininas. No esporte, o Mundial só perde para as Olimpíadas na ordem da importância. Por sua vez, a Copa do Mundo, da qual Hugo é o atual campeão, acontece todo ano desde 1980. Os participantes são os mais bem colocados nos torneios continentais, por isso conta um número reduzido de atletas se comparado com o Campeonato Mundial.