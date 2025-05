Calderano faz história, vence chinês e vai à final do Mundial de tênis de mesa

"Eu precisaria de uma hora para falar sobre o jogo, provavelmente. Joguei no meu melhor nível. Mesmo quando estava 0 a 3 no último set, me mantive forte mentalmente e sabia que, de alguma forma, eu venceria. Fiz dez pontos consecutivos. Depois ele reagiu, mas estava decidido que eu não sairia daqui sem essa vitória. Eu sempre fui muito forte mentalmente, sempre tive a cabeça boa. Agradeço a todos e sinto o carinho de vocês", disse Calderano após a partida.

Neste sábado, o brasileiro Hugo Calderano fez história e chegou à final do Mundial de tênis de mesa ao bater o chinês Liang Jingkun, na semifinal, por 3 a 2. As parciais foram de 15/13, 11/7, 8/11, 11/8, 3/11, 7/11 e 11/9. Calderano, que venceu a Copa do Mundo em abril, é o primeiro mesa-tenista das Américas a atingir a decisão do Mundial.

Na decisão, marcada para este domingo (25), ele terá pela frente mais um desafio: o chinês Wang Chuqin, número 2 do mundo, que eliminou o sueco Truls Moregard por 4 sets a 1 na outra semifinal. Embora o retrospecto geral favoreça Wang, Calderano venceu o rival na semifinal da Copa do Mundo, há pouco mais de um mês.

O brasileiro, que ficou em quarto em Paris 2024, começou salvando set points e virou a primeira parcial, vencendo também o segundo set e abrindo vantagem. No entanto, o chinês Liang reagiu, venceu o terceiro set e manteve o confronto equilibrado.

Calderano retomou o controle no quarto set, mas novamente viu Liang crescer e empatar a partida ao vencer o quinto e o sexto sets. No set decisivo, o brasileiro começou mal, mas protagonizou uma reação espetacular com uma sequência de dez pontos seguidos, algo raro no tênis de mesa em alto nível. Mesmo com a pressão do adversário, que salvou seis match points, Calderano conseguiu fechar a partida em 11 a 9 na sétima oportunidade, protagonizando uma das maiores vitórias da história do tênis de mesa brasileiro.

Copa do Mundo e Mundial

No último mês, Calderano venceu a Copa do Mundo de tênis de mesa de forma brilhante. O brasileiro derrotou os três primeiros colocados do ranking mundial em sequência e garantiu o título.