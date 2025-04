Conheça o brasileiro que viralizou ao ajudar corredor na reta final da Maratona de Boston

Pedro Arieta ajuda competidor durante maratona de Boston. / Crédito: Reprodução/Instagram

O brasileiro Pedro Arieta chamou atenção no mundo, sendo retratado pela imprensa internacional como um exemplo do "verdadeiro espírito esportivo" por sua atitude na tradicional Maratona de Boston, nos Estados Unidos (EUA). O atleta, a poucos metros da linha de chegada, decidiu parar e "carregar" um competidor que caiu no chão antes de finalizar a prova. Na última segunda-feira, 21, quando estava a cerca de 200 metros de finalizar a prova, Pedro Arieta avistou o americano Shawn Goodwin, que segundo ele, “mal conseguia ficar em pé”.

A continuação dessa história foi a cena que comoveu o mundo: Shawn não estava mais conseguindo correr e lutava para tentar ficar de pé enquanto era ultrapassado por outros atletas até que Pedro surge e começa imediatamente a auxiliar o homem. Aos 34 anos, essa foi a primeira vez que Pedro participou da prova. Frente ao gesto de humanidade, uma legião de pessoas que acompanhavam a corrida, vibraram impressionadas com a atitude bondosa do brasileiro em ajudar o concorrente a terminar a competição.



A expectativa de Pedro era finalizar a prova com menos de 2h40min, mas com o ocorrido a meta estipulada não foi cumprida. O atleta abriu mão do seu tempo de prova ao avistar Shawn caído no chão. “Era impossível passar correndo ao lado de alguém que precisava de ajuda para atingir a tão sonhada linha de chegada e não o ajudar a completar a Maratona de Boston”, afirmou o brasileiro em suas redes sociais. A atitude de Pedro também foi elogiada pela esposa que estava na maratona junto ao marido. Em suas redes sociais, Luiza Cravo, que também é maratonista, escreveu: “É o que eu falei, gente, esporte é ISSO! Essa é a essência. A performance pode esperar”.

"Meu digníssimo marido é muito pilhado e muito competitivo, mas ele sabe perfeitamente bem o que é PRIORIDADE. É isso, tô orgulhosa, mas nenhum pouco surpresa", detalhou Luiza ao mencionar que o marido não sabia que estava sendo filmado. Luiza comenta que Pedro viveu uma rotina intensa de preparativos para a prova, "eu nunca o vi tão dedicado", frisou ao mencionar sobre o sonho do marido de finaliza a prova com menos de 2 horas e 40 minutos. No fim, o brasileiro que mora em Niterói, no Rio de Janeiro, finalizou a prova de 42 km em 2 horas, 41minutos e 29 segundos, sendo esse seu novo recorde pessoal. Em um dos relatos após a prova, Pedro menciona que a maratona o surpreendeu de "inúmeras formas".

"O esporte é muito mais coletivo do que imaginamos. Nunca havia feito uma prova com tanto apoio como essa. Eram inúmeras crianças na rua, incrivelmente felizes quando batíamos high five. Eram várias famílias nas portas de casa entregando comes e bebes. Eram milhares e milhares de pessoas gritando para a gente durante todo o percurso", destaca Pedro. Corredor brasileiro viraliza nas redes sociais ao parar Maratona de Boston para ajudar atleta Após os vídeos viralizarem nas redes sociais, Pedro compartilhou um conjunto de fotos ao lado do americano Shawn Goodwin.

Pedro Arieta cruzando a linha de chegada com Shawn Goodwin Crédito: Reprodução/Instagram