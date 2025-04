Hugo Calderano supera Top-3 e avança às semis da Copa do Mundo de tênis de mesa

Destaque durante as Olimpíadas de Paris, Hugo Calderano se tornou o primeiro brasileiro a chegar em uma semifinal da Copa do Mundo do tênis de mesa. O feito foi alcançado na manhã desta sexta-feira, 18, quando o atleta superou o terceiro melhor do mundo na modalidade, Tomokazu Harimoto, por 4 a 1, com parciais de 8/11, 11/8, 11/8 e 12/10. O torneio está sendo disputado em Macau, na China.

Com o triunfo, Hugo confirmou, pelo menos, a conquista de uma medalha de bronze e encerrou um jejum de sete anos sem um mesatenista de fora da Ásia no pódio do evento. O último a alcançar a classificação nesses termos havia sido o alemão Timo Boll, em 2018.