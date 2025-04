Fortaleza BC finaliza a temporada 2024/2025 do NBB com vitória diante da Unifacisa

O Fortaleza Basquete Cearense finalizou na noite desta quinta-feira, 17, a disputa do NBB 2024/2025 com uma vitória diante da Unifacisa-PB por 81 a 73 no ginásio da Unifor. Mesmo sem chances de classificação para os playoffs, o Carcalaion fez um jogo disputado contra a equipe paraibana, com placar sendo resolvido somente no terceiro quarto.

No primeiro quarto, a vantagem inicial foi da equipe paraibana, que soube controlar melhor o tempo do jogo que o grupo cearense com uma vantagem de 20 a 17 no marcador. Em busca de diminuir a desvantagem, o Fortaleza BC começou a reação no segundo quarto, vencendo por apenas um ponto de diferença de 17 a 16, mas correu atrás do prejuízo com um ótimo terceiro período, no qual superou a equipe adversária em 29 a 17.