Feriadão: Fortaleza recebe evento que reúne empreendedorismo e esporte

Entre os dias 18 e 21 de abril, ocorre a primeira edição do All Mar Festival, na Praia do Futuro

A cidade de Fortaleza receberá, entre os dias 18 e 21 de abril, a primeira edição do All Mar Festival. O evento reunirá competições esportivas na Praia do Futuro e programação sobre empreendedorismo. Com o apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE), a semana faz parte da agenda esportiva e formativa do estado do Ceará.

A edição deve reunir atletas praticantes de esportes aquáticos, além de visitantes e empreendedores do setor turístico. Em alto mar serão disputadas provas de surfe, longboard, stand-up paddle, surfe foil, SUP foil, canoa havaiana OC4, enquanto as palestras serão realizadas para os entusiastas do ramo do turismo e economia do mar (práticas envolvendo pesca, transporte marítimo, construção naval etc).