Em jogo equilibrado, Fortaleza BC é superado pelo Pinheiros em Sobral

O duelo na Princesa do Norte foi marcado pelo equilíbrio. O Carcalaion começou melhor e venceu o primeiro quarto por 19 a 17. Apesar da vantagem mínima, o time contou com uma noite inspirada de Dexter, que, apenas nesse período, anotou 10 pontos em 18 tentativas.

Em seu segundo jogo em Sobral, o Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado por 82 a 73 pelo Pinheiros-SP, nesta quinta-feira, 10, no Ginásio Plínio Pompeu, na região norte do estado.

No segundo quarto, o Pinheiros voltou melhor, conseguindo reduzir as investidas ofensivas do Tricolor, que vinham sendo a principal marca da equipe comandada por Espiga até então. Mesmo assim, nada feito: os cearenses fecharam a parcial com 23 a 21 e foram para o intervalo vencendo por 42 a 39.

O terceiro quarto, por sua vez, foi recheado de emoção. O Fortaleza viu sua vantagem desaparecer no placar em dois momentos. No entanto, mesmo com o Pinheiros vencendo o período, os leoninos chegaram ao último e decisivo quarto com a liderança por 55 a 54.

Porém, o crescimento dos paulistanos não foi à toa e se concretizou no último e derradeiro quarto, para azar dos cearenses. Mesmo com a igualdade nas ações do jogo, a equipe de São Paulo conseguiu virar o placar e saiu vitoriosa de Sobral.

O Fortaleza volta às quadras na próxima quinta-feira, dia 17, às 19h30min, desta vez no Centro de Formação Olímpica (CFO).