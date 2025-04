Fortaleza BC leva virada do São José e sofre terceira derrota seguida no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense começou bem diante do São José-SP, mas levou a virada e amargou a terceira derrota consecutiva no NBB, na noite desta segunda-feira, 31. Na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP), o Carcalaion foi superado por 84 a 71 pelos donos da casa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Fortaleza BC fez 24 a 20 no primeiro quarto e saiu na frente do placar, conseguindo manter a vantagem no segundo período, quando as equipes empataram em 16 a 16. Na volta do intervalo, porém, o São José conseguiu reagir e fez 26 a 18, passando à frente na contagem geral.

O time paulista fez valer a superioridade e ampliou a vantagem no último quarto, quando fez 22 a 13, e decretou o triunfo, sem chance de reação do Carcalaion.

O cestinha do duelo foi Vieto, do São José, com 22 pontos, seguido por Dexter McClanahan, do Fortaleza BC, que anotou 20. Pelo lado do Carcalaion, Enzo somou seis rebotes, e Orresta deu quatro assistências entre os destaques individuais.

Sem muito tempo para lamentar, o Tricolor já volta às quadras na próxima quarta-feira, 2, quando visita o Mogi Basquete, a partir das 20 horas, no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (SP).