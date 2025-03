Fortaleza BC luta, mas perde para o Franca e segue na lanterna do NBB

Equipe cearense chegou a virar o placar no último quarto, mas não resistiu à força ofensiva dos atuais campeões / Crédito: Carlos Roosewelt / FBC

O Fortaleza Basquete Cearense enfrentou nesta sexta-feira, 28, o Sesi Franca em uma partida da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) e perdeu por 81 a 74. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Com o fim do jogo e a vitória do Franca, os destaques do lado paulista foram Georginho, 25 pontos e Lucas Dias, 16 pontos e nove rebotes.

Pelo Fortaleza BC, os jogadores que mais se sobressaíram foram Sebastián Orresta, com 16 ponto,s e Dexter McClanahan, com 15.

A derrota torna ainda mais difícil a situação do Fortaleza BC, que permanece na última colocação e vê suas chances de classificação para os playoffs ficarem cada vez mais reduzidas. No primeiro quarto, em que as duas equipes se revezaram na liderança do placar, o Franca, impulsionado por sua forte artilharia ofensiva — formada pelo trio que esteve com a seleção brasileira em Paris: Georginho, Didi e Lucas Dias —, terminou à frente, com uma vantagem de quatro pontos nos primeiros 10 minutos. O Carcalaion contou com a contribuição de Anderson, que marcou sete pontos, e Orresta, com cinco, ajudando a equipe a alcançar 17 pontos na primeira etapa.

Já no segundo quarto, Dexter McClanahan, que havia saído zerado no primeiro, marcou seus primeiros dois pontos em um lance de falta logo no início. Esses pontos foram importantes para manter os mandantes na disputa, reduzindo a vantagem conquistada pelo Franca no primeiro período para apenas um ponto. Assim, o primeiro tempo da partida terminou com vantagem para os visitantes. No terceiro quarto, a superioridade continuou com os atuais campeões do NBB. Com 13 pontos em 10 minutos, o ala-armador Georginho manteve seu domínio em quadra, contribuindo para a ampliação da vantagem do Franca. O camisa 14 ainda distribuiu duas assistências.