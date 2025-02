Liga poliesportiva estudantil reúne 5 mil pessoas na Praia do Futuro, em Fortaleza

A Liga Esporte Nescau 2025 abriu a temporada com etapa na Praia do Futuro, em Fortaleza, reunindo 5 mil pessoas no último sábado, 8, em Fortaleza.

O campeonato poliesportivo estudantil foi criado em 2015 com o objetivo de incentivar e potencializar a prática esportiva em jovens e crianças de todo Brasil. Desde o início o evento já contribuiu na vida de mais de 55 mil crianças no país.

Sophia Medina e Verônica Hipólito estiveram presentes nas festividades da Capital como embaixadoras da Liga Nescau e puderam compartilhar experiências com os pequenos atletas do projeto.

"Vamos levar a Liga para todas as regiões do Brasil em 2025, sempre buscando ampliar o acesso ao esporte como ferramenta de inclusão e formação de crianças e jovens", concluiu Anamaria.

"Estou feliz de estar aqui na abertura da temporada e de novo na capital cearense. Ver todo mundo praticando esporte e a galera super empolgada novamente é muito legal. E tem mais gente do que ano passado, então tenho certeza de que a Liga 2025 vai ser cheia de alegria e diversão", afirmou a surfista Sophia Medina.

A velocista Paralímpica, Verônica Hipólito, celebrou a participação no evento e ressaltou a troca de experiências com os jovens.

"Ao unir crianças e jovens com e sem deficiência, a Liga ajuda no combate ao capacitismo por conseguir fazer com que as pessoas vejam a deficiência de forma positiva, porque é aquilo que a gente sempre fala: a deficiência não é um impeditivo, é uma característica, como pessoas altas e baixas, gordas e magras, e tudo bem. O que não tá tudo bem é quando as pessoas não jogam juntos, mas aqui na Liga a gente sabe que todo mundo joga junto", concluiu Verônica, medalhista de prata e bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016.