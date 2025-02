Fortaleza recebe circuito esportivo Liga Verão neste sábado, 8; confira atrações

Para além da vasta programação e diversidade de esportes, a abertura da Liga Nescau contará com a presença das atletas Sophia Medina, surfista irmã do atleta tricampeão mundial Gabriel Medina, e Verônica Hipólito, velocista campeã mundial de paratletismo nos 200 metros rasos.

Tradicional circuito poliesportivo destinado ao público infantojuvenil, a Liga Verão 2025 será a priemira etapa do circuito em Fortaleza, na Praia do Futuro, neste sábado, 8. A programação, que contará com competições, desafios e oficinas em variadas modalidades esportivas, se prepara para receber cerca de dois mil inscritos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas virtualmente por meio do site Liga Nescau .

Sophia Medina, que participa da Liga Verão pela segunda vez, em Fortaleza, destaca a improtância do evento no incentivo à prática esportiva entre crianças, jovens e adolescentes.

“A edição de 2024 teve muito sucesso e a gente escolheu, novamente, Fortaleza para abrir o circuito das etapas de 2025. A gente traz um espaço para os pais no lounge de degustação com novidade. Vai ter lançamento de produto acontecendo na Liga e modalidades convencionais e adaptadas para todos”, afirma a gestora.

Destinado ao público de 7 a 17 anos, o circuito contará com esportes como futsal, futareia, vôlei de praia, skate, surfe, beach tennis, altinha, circuito chute ao gol, starting surf e futmesa. A gerente de marketing da Liga Esportiva Nescau, Anamaria Monte, explica como a Liga Verão se preparou para acolher crianças e familiares de todas as idades.

"Participar da Liga Nescau e ver o incentivo ao esporte para aquelas crianças e adolescentes, significa muito pra mim. O esporte ensina muito. Eu tenho certeza que muitas crianças saem de lá com sonhos plantados no coração, e acho que o que importa é incentivar. Eu me sinto honrada de fazer parte disso e de ver as crianças sendo incentivadas", diz Sophia Medina.

Acessibilidade e inclusão

Todas as categorias esportivas da Liga Esportiva Nescau contarão com suporte de acessibilidade, além de uma equipe preparada para atender às demandas de crianças e jovens neurodivergentes.

“Toda etapa da Liga Esportiva Nescau é adaptada. Todo espaço da Liga Esportiva tem uma tenda, uma arena, um espaço silencioso reservado para crianças neurodivergentes, com recreação específica para essas crianças. As modalidades normalmente são adaptadas e a equipe contratada tem capacidade para poder apoiar as necessidades de cada criança", enfatiza Anamaria Monte.

"Por exemplo, quando tem surf adaptado, temos toda uma equipe preparada para entrar com as crianças dentro d'água, sempre com um apoio e uma coordenação. A gente faz as adaptações de acordo com cada necessidade, principalmente com o staff. E quando é necessário alguma melhoria no local, ela é feita para a gente facilitar o acesso, a adaptabilidade e todo mundo ser sempre muito bem-vindo ao nosso evento”, finaliza.