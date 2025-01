Fenômeno João Fonseca inicia carreira quebrando recordes no tênis brasileiro e mundial

O brasileiro João Fonseca comemora após um ponto contra o russo Andrey Rublev durante a partida de simples masculina no terceiro dia do torneio de tênis do Aberto da Austrália em Melbourne em 14 de janeiro de 2025 / Crédito: WILLIAM WEST / AFP

João Fonseca vem impressionando a todos em sua jornada recente nas quadras de tênis mundial, o jovem de 18 anos começou batendo alguns recordes importantes em sua primeira aparição na chave principal de um Grand Slam. Antes sequer de entrar em quadra para disputar sua primeira partida no Aberto da Austrália, o fenômeno brasileiro bateu o recorde de um antigo compatriota, nada mais nada menos que Gustavo Kuerten, um dos maiores ídolos do esporte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Guga, havia estreado em Roland Garros, no ano de 1996, com 19 anos e sete meses, o tenista tinha até então o recorde de mais novo brasileiro a disputar uma partida de Grand Slam, na era aberta. O recorde em questão, foi batido por João, ao estrear com 18 anos em uma das principais competições do esporte.

Forehand mais rápido da competição Em estreia difícil na manhã desta terça-feira, 14, contra o número 9 no ranking da ATP, o jovem talento carioca não só bateu um rival de altíssimo nível em 3 sets a 0, com 7/6(1), 6/3 e 7/6(5), como bateu mais um recorde em sua primeira competição como profissional. Com golpe fortíssimo no terceiro set, contra o russo Andrey Rublev, João conquistou o título de forehand mais rápido desta edição da competição, com 181 km/h. O forehand é uma batida tradicionalmente conhecida com "direita", quando o atleta atinge a bola com a parte da frente da raquete, usando sua mão dominante. Fonseca, com esse titulo, superou grandes nomes mundiais do esporte, como Giovanni Mpetshi Perricard (30 da ATP), que havia atingido 180km/h em sua tacada, e Carlos Alcaraz (3 da ATP), que acertou uma bola de 178km/h.

Próximo desafio do jovem talento Voltando às quadras na madrugada desta quinta-feira, 16, o brasileiro vai enfrentar Lorenzo Sonego, italiano que ocupa a posição 55 no ranking. Jogo é válido pela segunda rodada do Australian Open, acontecendo por volta das 3h da manhã (Brasília), na quadra 1573 Arena. Competição: Australian Open, segunda fase Data: 16/01/2025