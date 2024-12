Ronaldinho Gaúcho vai passar o Natal em mansão com boate subterrânea

Em um primeiro momento, o acordo de Ronaldinho Gaúcho foi para alugar a mansão por dez dias. Entretanto, imagens do local não foram divulgadas. A escolha por Muro Alto foi minuciosa. Afinal, ganhou notoriedade por reunir as praias mais bonitas e com melhores estruturas do Brasil. Ou seja, tem a capacidade de atrair prioritariamente um público da classe alta. Assim como ganhou a alcunha de “a terra dos milionários”.

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho vai passar o Natal no Nordeste, mais especificamente em Porto de Galinhas, em Pernambuco. O astro escolheu uma mansão em um condomínio de luxo próximo à praia de Muro Alto. O “Bruxo” decidiu alugar um imóvel com uma boate subterrânea planejada com isolamento acústico. Assim, tal escolha teve como objetivo evitar incomodar os vizinhos, também pelo histórico festeiro do ex-atleta. A informação é do portal “Leo Dias”.

“A Tropa do Bruxo” conta com mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. Bem como supera os três milhões de ouvintes no Spotify por mês. Neste projeto, Ronaldinho tem presença garantida em alguns videoclipes no canal. Neste mesmo cenário, o ex-atleta soma parcerias com nomes de destaque no âmbito musical brasileiro, principalmente nos estilos do funk e trap. Alguns exemplos de colaboração foram com os cantores Djonga e Tz da Coronel.

O ex-craque passa por diversas situações nos últimos meses. Recentemente ele conquistou novo sucesso no cenário musical. Isso porque a canção “TUMBÁTUM” atingiu 150 milhões de reproduções nas plataformas digitais. O ex-jogador tem parceria com a Wusta Studio desde 2020, quando criaram a “Tropa do Bruxo”.

Ronaldinho Gaúcho versão avô

Ronaldinho Gaúcho vai assumir um novo e, fundamental, papel aos 44 anos: o de avô. No dia 1º de dezembro, aliás, a nora do astro, Giovannna Buscacio, de 24, anunciou a gravidez fruto do relacionamento com João Mendes de Assis Moreira, de 19, nas redes sociais. Filho único do Bruxo, o jovem se relaciona com a criadora de conteúdo há mais de dois anos.

Giovanna anunciou a novidade através de uma postagem em seu perfil do Instagram: “16 semanas e contando”. Acompanhada de amigos e familiares, a jovem aparece com a mão na barriga em todos os registros compartilhados no carrossel de imagens.

