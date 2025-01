Thiago Monteiro vence algoz e avança à chave principal do Aberto da Austrália

Na primeira rodada da chave simples, Monteiro reencontrará o japonês Kei Nishikori, ex-top 4 e atual número 74 no ranking ATP. No único confronto entre os dois, na estreia de Wimbledon 2019, o adversário japonês levou a melhor.

Após vencer pela primeira vez o belga Kimmer Coppejans por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3) na madrugada desta quinta-feira, 9, o cearense Thiago Monteiro se classificou para a chave principal do Aberto da Austrália.

Caso vença o confronto desta vez, Thiago Monteiro enfrentará o vencedor do duelo entre o americano Tommy Paul, 12 do ranking, e o australiano Christopher O’Connel, número 64.

Além do cearense, a chave simples masculina do Aberto de Austrália contará com João Fonseca e Thiago Wild. A chave feminina terá Bia Haddad.