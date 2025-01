Rally Piocerá reunirá 500 participantes e fará trabalho de neutralização de carbono

Evento de Rally Piocerá 2022 / Crédito: Divulgação/ Site Rally Piocerá

A 38ª edição do Rally Piocerá, um dos maiores da América Latina, já tem data e trajeto confirmados. A competição, que se inicia no próximo dia 26 e vai até o dia 31 de janeiro, será finalizada na Praia de Morro Branco, em Beberibe, no Ceará. A largada da competição ocorrerá no Teresina Shopping, localizado na capital do Piauí, e reunirá competidores em carros 4x4 e expedição, UTVs, quadriciclos, motos, motos big-trail (moto-turismo) e bikes. Em entrevista ao programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, o CEO da Radical Produções, Ehrlich Cordão, deu detalhes sobre a competição que deverá reunir cerca de 500 participantes. Segundo ele, mais de 1.200 pessoas estarão envolvidas no rally entre apoio, mecânicos, imprensa, organização, com o intuito não só de promover a competição, mas também de salientar o turismo nas cidades entre o Piauí e o Ceará.

O evento tem o diferencial de unir turismo, esporte e rally. Ele abre a temporada do Campeonato Brasileiro oficialmente das modalidades de rally de regularidade para moto, carro, UTV e quadriciclos, e ainda é válido pelo ranking nacional de motobikes stage race de provas de longa duração. É uma prova que tem em média 500 participantes do Brasil inteiro e tem até gente do exterior", citou ele, que também salientou o lado cultural e social do Rally Píocerá.

As ações culturais e sociais ocorrem todas durante a expedição, que segundo Cordão explicou, serão feitas pelos carros com foco em conhecer as cidades piauienses e cearenses. “Criamos (a categoria expedição) para carros 4x4, onde temos um guia e as pessoas vão seguindo o guia, passeando, conhecendo lugares turísticos, as coisas importantes de cada cidade e roteiro. Vamos estar sempre mostrando tudo e o Ceará será muito contemplado nessa edição, já que teremos três dias no Estado e apenas um dia no Piauí”, explicou. Nesse trajeto, serão feitos dois trabalhos sociais. O “Sem Fome na trilha”, que visa a doação de alimentos para comunidades carentes, e o “De olho na trilha”, que promove consultas oftalmológicas com oftalmologistas há 13 anos para a doação de uma média de 140 a 150 óculos de grau.

“Ano passado fizemos essa ação em uma periferia de Pedro II, no Piauí, e foram doados 143 óculos. São óculos novos e a pessoa escolhe a armação após o exame e uma ótica coloca as lentes de acordo com a necessidade das pessoas e aí voltamos lá para entregar 20 dias depois”, detalhou ele, que ainda ressaltou que todo o gás carbônico emitido no trajeto é calculado para uma trabalho de neutralização. “Esse ano que passou, nós plantamos 1.437 árvores, pois foi o cálculo que a ONG Mais Vida calculou que era o que o nosso evento iria poluir com a emissão de gás carbônico”, garantiu o CEO. CEARENSES NO RALLY PIOCERÁ São quase 100 cearenses inscritos no Piocerá 2025, um dos maiores rallys de regularidade do Brasil. Além de marcar presença em peso na competição, os cearenses também desempenham um papel crucial nos bastidores, fornecendo suporte logístico e mecânico a diversas equipes de outros estados.

Entre os destaques do Ceará está Wescley Dutra, heptacampeão na modalidade de quadriciclos, e os competidores de bike, que vêm dominando as disputas da modalidade. No rally de carros, os cearenses brilharam na edição passada com conquistas em duas categorias: Paulo Renato Macedo de Andrade e Thiago Feitosa venceram na graduado, enquanto Moyses Zirpoli e Leonario Gondim Azevedo foram campeões na turismo. Na elite de motos, a categoria mais tradicional do rally, o cearense Helaindo Onofre Jales desponta como um dos pilotos mais competitivos, reforçando a força do estado na competição.

Programação – 38º Rally Piocerá 26 de janeiro - domingo Local: Teresina Shopping – Teresina (PI) 9h às 18h: secretaria de prova e conferência de documentos, entrega de kits e vistoria dos veículos aos participantes das provas de regularidade, expedição e mototurismo 10h às 22h: Arena Rally Piocerá