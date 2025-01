João Fonseca vence britânico e avança à final do Challenger 125 de Camberra

Dando sequência à boa campanha apresentada neste temporada, João Fonseca conquistou sua nona vitória consecutiva e avançou à final do Challenger 125 de Camberra ao vencer o britânico Jacob Fearnley. Diante do adversário 99º colocado no ranking ATP e um dos cabeças de chave da competição, Fonseca manteve o controle do duelo e garantiu uma vitória por 2 sets a 0, com duas parciais de 6/3. Nas quartas de final, o jovem havia superado o francês Harold Mayot também por 2 sets a 0.

