João Fonseca vence final contra Learner Tien e conquista o Next Gen ATP Finals

Na final, Fonseca — 145º do ranking — bateu o norte-americano Learner Tien, 122º do mundo. O brasileiro ganhou por 3 sets a 1, parciais de 2/4, 4/3(8), 4/0 e 4/2.

João Fonseca, de apenas 18 anos, deu mais um passo importante em sua carreira no tênis profissional. Neste domingo, o brasileiro conquistou o título do Next Gen ATP Finals, disputado em Jeddah (Arábia Saudita), um torneio que reúne os melhores tenistas até 21 anos.

Em toda a competição, Fonseca apresentou o desempenho consistente que o credenciou a alcançar as etapas decisivas. Na fase de classificação, conseguiu três vitórias e avançou como líder do Grupo Azul do evento. Na semifinal, arrasou o francês Luca Van Assche, em sets diretos.

O Next Gen ATP Finals já consagrou nomes que atualmente estão no topo do circuito mundial. Número um do mundo, o italiano venceu o torneio em 2019. O espanhol Carlos Alcaraz (3º da ATP) faturou o torneio em 2021, enquanto o grego Stefanos Tsitsipas (11º da ATP) levou o troféu em 2018.