Mundial de Vôlei Feminino: Praia Clube perde e fica fora do pódio

Representante do Brasil na etapa final do Mundial de Clubes Feminino de Vôlei, o Praia Clube teve esperanças de conquistar o bronze no ponto a ponto. Porém, após um primeiro set disputado, o rendimento caiu e a disputa pelo terceiro lugar foi conquistada pelo Milano, por 3 sets a 0. As italianas levaram a melhor contra a equipe de Carol Gattaz na madrugada deste domingo, 22, no Huanglong Sports Center, em Hangzhou, na China.

Em quarto lugar, o Praia Clube não conseguiu superar as melhores campanhas no Mundial e igualou: é novamente o quarto melhor do mundo. Em 2018 e 2023, o time de Uberlândia também caiu na disputa pelo bronze.

Praia Clube e Milano: disputa pelo bronze no Mundial Feminino de Vôlei A equipe mineira começou o jogo melhor e chegou a abrir cinco pontos de vantagem. Na sequência, testemunhou crescimento do Milano e sofreu a virada. Aproveitando dos erros das adversárias, as brasileiras não desgrudaram no placar, mas não conseguiram impedir a derrota: 25 a 23. O Milano ditou o ritmo do segundo set, se destacando em todos os fundamentos. Sem dificuldades fez 25 a 16. Na etapa final, o Praia Clube perdeu forças e, apático, deixou a quadra após um 25 a 13.

Mundial Feminino de Vôlei: na final, Tianjin x Conegliano O topo do pódio na competição é disputado na manhã deste domingo, 22. Gabi, um dos destaques do Conegliano, vai em busca do título mundial contra as chinesas do Tianjin. A equipe italiana tem sido avassaladora na competição. O time atropelou o Vero Volley Milano nas semifinais por 3 a 0, nesse sábado, 21. O Tianjin chega à final após eliminar o Praia Clube na madrugada do sábado. O Tianjin também está invicto na competição.

Mundial de Vôlei Feminino: como é a competição? Participam do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino os times campeões e vice-campeões dos torneios continentais da América do Sul, Europa e Ásia; o campeão do Campeonato Africano; e o país-sede da respectiva edição. As oito equipes são divididas em dois grupos para disputar a primeira fase. Os dois melhores times depois de três rodadas avançam para as semifinais e final.

O maior campeão é o VakfBank, da Turquia, com quatro títulos, seguido do compatriota Eczacba, com três. O Conegliano, da Itália, possui dois títulos. LEIA MAIS: Bárbara e Carol anunciam fim da parceria no vôlei de praia após 3 anos Mundial de Vôlei Feminino 2024: quem são os campeões na disputa? Campeão Sul-americano: Minas (BRA)

O Minas é um dos times mais tradicionais do vôlei no Brasil. É heptacampeão do Campeonato Sul-Americano de Clubes e foi o segundo melhor time do mundo em 1992 e em 2018.