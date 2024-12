Rayssa Leal brilha e conquista tri inédito em mundial de skate

Rayssa Leal venceu o Super Crown 2024 e conquistou tricampeonato mundial inédito / Crédito: Reproução/ Instagram @sls

A skatista brasileira Rayssa Leal conquistou o tricampeonato Mundial de Skate Street neste domingo, 15. A competição foi realizada no parque Ibirapuera, em São Paulo. A “Fadinha” desbancou quatro japonesas e uma australiana, que também disputavam o título.

“Eu não tenho palavras suficientes. Tudo isso que aconteceu hoje vale bem mais do que esse troféu. É uma reviravolta, eu errei as duas primeiras manobras, estava nervosa, não vou mentir. E hoje vocês viram a realidade do skate, a amizade, a família,” disse ela à TV Globo.



Rayssa não estava bem na disputa, mas conseguiu dar uma virada na última manobra e somou 35,4 pontos. Essa é a terceira vez consecutiva que Rayssa é vencedora do campeonato mundial, um feito inédito na competição.



A japonesa Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica da modalidade, ficou em segundo lugar, com 35,2. A também japonesa Yumeka Oda ficou com o bronze, com 33,7.

Mesmo disputando o título com uma brasileira, as japonesas também foram ovacionadas pelas cerca de oito mil pessoas que lotaram o parque neste domingo para acompanharem o evento.

Esse é o 12º título de Rayssa Leal na SLS e o terceiro em 2024.



Além do troféu, Rayssa terá mais US$ 100.000 na conta, o equivalente a cerca de R$ 600.000, a maior premiação do skate na atualidade.

Por estar em segundo lugar no ranking da temporada, Rayssa não participou da etapa classificatória no último sábado, 14. RELEMBRE | Rayssa Leal se torna a atleta mais jovem da história a conquistar medalhas em duas olimpíadas



Super Crown: veja como foi a competição A Fadinha abriu a prova com 8,6, a maior nota entre as seis competidoras.

A australiana Chloe Covell levou a melhor na segunda volta, alcançando nota de 8,6, um décimo a mais que Rayssa, que ficou com 8,5.

No começo das manobras, Rayssa piorou seu desempenho, e viu a japonesa Coco Yoshizawa, campeã olímpica em Paris, cravar um "Nine Club", atingindo uma nota de 9,2.



Mas a brasileira não se entregou. Na próxima manobra, ela conseguiu cravar um "Nine Club", obtendo 9,1 dos juízes. Em seguida Yumeka Oda conseguiu 9,4 pontos, a maior nota de uma mulher em um Super Crown. Nesse momento, Rayssa esqueceu a rivalidade e correu do skate para abraçar a colega.

Na quarta manobra, Rayssa atingiu 8,7 pontos, assumindo a liderança da competição.