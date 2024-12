Willian Lima ultrapassa campeão olímpico e se torna líder do ranking mundial de judô

Com o feito, o Brasil volta a ter um judoca na ponta do ranking masculino depois de sete anos

Nesta terça-feira, após o Grand Slam de Tóquio, a Federação Internacional de Judô divulgou a lista dos melhores judocas do mundo. O brasileiro Willian Lima, vice-campeão olímpico em Paris 2024, aparece em primeiro entre os atletas do peso meio-leve (66kg), superando o campeão olímpico Hifumi Abe, do Japão

Deste modo, o Brasil quebrou um jejum de sete anos sem ter um atleta na ponta da lista entre os homens. A última vez foi em 2017, quando David Moura ocupou o cargo no peso pesado. Naquele ano, Érica Miranda foi quem liderou no meio-leve feminino. Já a última atleta a conquistar o feito foi Mayra Aguiar, em 2022, no meio-pesado (78kg).