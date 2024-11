Cearenses são destaque na 4ª etapa do Circuito Brasileiro de Surf

O Dream Tour não é apenas uma vitrine para os melhores surfistas do país, mas também um evento que deixa um legado significativo para a comunidade local e o meio ambiente. Crédito: Foto/Bruno Antares

A 4ª e decisiva etapa da temporada 2024 do Circuito Brasileiro de Surf teve início nesta terça-feira (26), na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. A competição, que faz parte da Divisão Principal da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), conta com a participação de surfistas de todo o país. Entre os destaques, estão atletas cearenses. A janela de disputa vai até o dia 2 de dezembro e, na abertura, o clima estava favorável, com muito sol e boas ondas.

Presença cearense na disputa No masculino, os cinco primeiros colocados do ranking têm chances de conquistar o título brasileiro. Entre eles está Messias Félix, representante o Ceará. No feminino, as três primeiras colocadas ainda disputam o título, com destaque para as cearenses Silvana Lima, hexacampeã mundial, e Larissa dos Santos.

Juliana dos Santos foi eliminada, mas ainda pode conquistar uma boa posição dependendo dos resultados das próximas baterias. As competições seguem até o dia 2 de dezembro, com destaque para a disputa das oitavas de final masculina, que será definida até esta quarta-feira (27). As mulheres entrarão na água nos próximos dias para a definição da fase 2. Primeiras baterias: Douglas Silva e Edgard Groggia avançam Os homens foram os primeiros a entrar na água, com 16 baterias que definiram a fase 2. O pernambucano Douglas Silva, campeão da etapa de São Chico e atual 3º colocado no ranking, venceu sua bateria com 11.06 pontos e avançou junto ao conterrâneo Alan Donato (7.47).

"A bateria foi difícil, mas consegui encontrar boas ondas. Estou com o coração leve e pronto para o que vier", afirmou Groggia. Eliminações e surpresas O campeão mundial Adriano de Souza, o Mineirinho, e o cearense Artur Silva, atual 2º colocado no ranking, não avançaram na competição. Mulheres em ação À tarde, foi a vez das mulheres competirem. A primeira bateria mostrou grande energia, com a cearense Silvana Lima, hexacampeã brasileira, e a catarinense Tainá Hinckel, atual campeã, avançando para a fase 2 com 7.00 e 9.63 pontos, respectivamente, eliminando a paranaense Jéssica Bianca. "Minhas expectativas são ótimas. O Dream Tour é um evento incrível e adoro competir aqui no Rio", disse Tainá.

Bateria decisiva para Laura Raupp Na quarta bateria feminina, a catarinense Laura Raupp, 2ª colocada no ranking, avançou com 8.24 pontos, eliminando a cearense Vitória Carneiro. Gabriely Vasque, do Paraná, também passou, somando 6.43 pontos. "Foi uma bateria difícil, o mar estava calmo, mas consegui encontrar boas ondas. Estou feliz por passar e agora vamos com tudo para o restante do campeonato", comentou Laura. Expectativa para a grande final e cobertura da mídia A etapa de São Conrado não é apenas a última do Circuito Brasileiro de Surf 2024, mas também um momento crucial para a definição do campeão nacional.