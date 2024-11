21K Terra da Luz: conheça os percursos e como participar da meia maratona do Ceará

Corrida Terra da Luz será um dos últimos eventos da temporada 2024 Crédito: Julio Maia

No próximo dia 15 de dezembro, Fortaleza será palco da 21K Terra da Luz, a meia maratona oficial do Ceará, que promete integrar esporte e cultura ao destacar os pontos históricos e turísticos da capital. Organizada pela Nova Letra Eventos Criativos, a corrida oferece percursos de 7 km, 14 km e a meia maratona de 21 km, com largadas na Av. Beira-Mar, um dos cartões-postais da cidade.

Os corredores da meia maratona de 21 quilômetros terão a oportunidade de atravessar cenários emblemáticos da cidade. A largada será na Av. Beira-Mar (próximo ao número 1770), com um trajeto que inclui locais como a Estátua de Iracema, Dragão do Mar, Catedral de Fortaleza, Praça dos Leões, Estação das Artes e Mercado dos Peixes.