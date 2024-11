Fortaleza BC recebe São Paulo em busca da segunda vitória seguida no NBB

Após encerrar a sequência de sete derrotas e voltar a vencer no NBB , o Fortaleza Basquete Cearense entra em quadra para o encarar o São Paulo, nesta quinta-feira, 14, às 19h30min, no ginásio da Unifor, em busca do segundo triunfo consecutivo para se recuperar na competição.

Depois de estrear com resultado positivo sobre o Caxias do Sul (76 a 68), o Carcalaion foi derrotado por União Corinthians-RS, Pato Basquete-PR, Botafogo, Flamengo, Vasco, Brasília e Minas até bater o Paulistano por 66 a 49, na última segunda-feira, 11, dentro de casa.

Na classificação por pontos, o time cearense está na 16ª posição, com 11, à frente de Caxias do Sul e Unifacisa. Já por aproveitamento, os comandados de Flávio Espiga figuram na última colocação, com apenas 22,2%, empatados com o São José.

Desta vez, o Tricolor terá pela frente a equipe do Morumbi, que ocupa a quinta posição do NBB, com seis vitórias e três derrotas em nove partidas.

Este será o segundo de oito duelos contra equipes paulistas que o Fortaleza BC terá em sequência até dezembro pela competição nacional: depois do São Paulo, vai encarar Bauru, Sesi Franca, Mogi, São José, Corinthians e Pinheiros.