Copa do Mundo de Futebol para Amputadas: Brasil tem 8 cearenses no elenco

Camarões, Colômbia e Polônia são os adversários da seleção brasileira na fase de grupos. Mundial começou no dia 4

A seleção brasileira feminina de futebol para amputadas participa da 1ª Copa do Mundo de Futebol para Amputadas. O time é composto por 13 atletas, sendo oito cearenses, quatro paulistas e uma baiana. Os duelos seguem até 11 de novembro de 2024 na cidade de Barranquilla, Colômbia.

O primeiro jogo contra a Polônia nessa terça-feira, 5, marcou a estreia nacional. Na ocasião, o placar foi de 5 a 0 para as polonesas. O combate com as colombianas será nesta quarta-feira, 6, às 19h30min.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A delegação e comissão técnica como treinador, psicólogo e fisioterapeuta estarão presentes. O Estado será representado pelas jogadoras Jaqueline Pinheiro Maciel, Renata Martins Medeiros, Ana Raiana Santos, Glauciane Gomes da Silva, Maria Angelina Caetano de Souza, Renata Alves Frutuoso, Oara Uchoa Assunção e Nicicleide Ferreira Costa.