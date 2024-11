Com bandeira do Brasil, Hamilton dirige carro de Senna e agita fãs em Interlagos

Com bandeira do Brasil, Hamilton dirige carro de Senna e leva fãs à loucura em Interlagos Crédito: Nelson Almeida/AFP

O Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, foi tomado por emoção na manhã deste domingo. Em homenagem a Ayrton Senna, Lewis Hamilton dirigiu a McLaren MP4/5B do segundo título do piloto brasileiro na Fórmula 1, conquistado em 1990. Sob chuva, o britânico deu algumas voltas em Interlagos. No meio do percurso, ele recebeu uma bandeira do Brasil e imitou o gesto que Senna fazia quando vencia corridas. No fim, já fora do carro, Hamilton ainda estendeu a bandeira brasileira. A torcida, claro, foi ao delírio nas arquibancadas. "Olê, olê, olá, Senna, Senna", cantaram.

Hamilton tem identificação com o Brasil e é fã de Senna Sete vezes campeão mundial, Hamilton tem profunda identificação com o Brasil e é muito fã de Ayrton Senna. Em 2021, ao vencer a corrida em São Paulo, 'imitou' o gesto do ídolo e empunhou a bandeira nacional dentro do carro. No ano seguinte, obteve cidadania brasileira e compareceu à sessão na Câmara, em Brasília. Neste ano, inclusive, o piloto da Mercedes usou uma camisa em homenagem a Senna logo no primeiro dia do GP de São Paulo, na quinta-feira. A homenagem deste domingo estava agendada inicialmente para sábado, mas precisou ser adiada devido à forte chuva.