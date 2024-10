Fortaleza inicia venda de ingressos para semifinal do Brasileiro de Futsal contra o Sport

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 30, às 20 horas, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO)

O Fortaleza iniciou nessa segunda-feira, 28, a abertura de check-ins e venda de ingressos para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal contra o Sport Recife. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 30, às 20 horas, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO).

O sócio-torcedor tricolor que quiser comparecer, deverá realizar o check-in no site. Já a compra de ingressos poderá ser realizada de forma virtual, por meio do site Leão Tickets, e presencial em todas as unidades das Lojas Lojas Leão 1918, Arena Leão, Tricolaço, Loja Leão 100 e Paixão Tricolor.

Vendidos para o setor único, os ingressos custam R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia-entrada. Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita. Além disso, na compra de bilhetes em lojas físicas, os torcedores que estiverem vestidos com a camisa tricolor pagarão meia-entrada.