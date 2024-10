Cearenses conquistam medalhas inéditas em torneio de judô paralímpico na Alemanha

As jovens atletas Yvila Rodrigues e Jhenifer Santos fizeram história no judô paralímpico cearense ao conquistar medalhas de bronze em suas categorias em torneio realizado na Alemanha, marcando uma vitória inédita para o Brasil. A competição contou com a participação de cinco países europeus – Holanda, Luxemburgo, Espanha, Inglaterra e Alemanha –, e o Brasil se consagrou campeão geral, somando oito medalhas ao todo.

Yvila, de 13 anos, e Jhenifer, de 14, são atletas dedicadas que competem na categoria J1, destinada a judocas cegos totais. As duas treinam há três anos sob a supervisão da técnica Tiane Nogueira, que acumula mais de 12 anos de experiência no paradesporto no Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além da conquista na Alemanha, as jovens já ostentam títulos importantes, tendo sido campeãs brasileiras nos Jogos Paralímpicos Escolares de 2022 e 2023, realizados em São Paulo.