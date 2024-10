Fortaleza BC recebe União Corinthians no CFO em busca de manter 100% de aproveitamento

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO recebe o União Corinthians na noite desta sexta-feira, 18, às 19h30min, no Centro de Formação Olímpica (CFO). O duelo será válido pela segunda rodada do primeiro turno do NBB 2024/2025. No embate, o Carcalaion busca manter 100% de aproveitamento após uma estreia com vitória em casa diante do Caxias do Sul na última terça-feira.

Na vitória, a equipe comandada pelo técnico Flávio Espiga, que esteve ausente por suspensão, já contou com alguns reforços, como Léo Abreu, mas sentiu a falta de Seba Orresta, destaque da temporada passada, que se recupera de uma lesão na panturrilha. Apesar da baixa, o time conseguiu se sobressair, fez uma boa apresentação e, diante do União Corinthians, a expectativa é manter o bom nível exibido, já que o grupo almeja altos voos nesta temporada.

O adversário busca a primeira vitória na competição. Na rodada inaugural, o time foi superado pela Unifacisa por 83 a 71, jogando fora de casa. Por esse motivo, o time gaúcho chegará com todo ímpeto para enfrentar o Carcalaion.