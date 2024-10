Flag Football: nova modalidade olímpica tem time cearense em final nacional

O Esportes O POVO conversou com Carolina Pequeno, atleta do Fortaleza Tritões Flag, que falou sobre seu começo dentro do esporte, ainda novo no cenário brasileiro

O Esportes O POVO conversou de forma exclusiva com a jogadora Carolina Pequeno, que falou sobre seu começo na modalidade, ainda nova no cenário brasileiro. "Tenho envolvimento forte com esportes. Anteriormente, praticava handebol e voleibol".

A quase 10 mil quilômetros de distância do estado norte-americano da Califórnia, um time cearense se destaca no cenário nacional: o Fortaleza Tritões Flag. A equipe feminina se prepara para disputa da SuperFinal da Copa do Brasil, que acontecerá em Manaus (AM), entre os dias 30 de novembro de 1º de dezembro.

Considerado "primo" do tradicional futebol americano, o Flag Football vem ganhando notoriedade, inclusive no Brasil. Muito disso se deve ao fato de que a modalidade estará presente como estreante nas Olímpiadas de 2028, que serão disputadas em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Com o tempo, comecei a procurar uma modalidade completamente nova e diferente das 'convencionais'. Assim, uma amiga me chamou para a seletiva, na qual destaquei-me pela velocidade, domínio corporal e passei. Realmente foi aprender do zero, o que me deixou mais interessada e instigada" relembrou.



Na visão de Carol, um passo importante para a disseminação do Flag Football, inclusive no Ceará, seria incluir a prática ou compartilhar a parte teórica nas instituições de ensino. "Como é um esporte novo no Brasil, observei que, por exemplo, não está na grade curricular dos cursos de graduação de Educação Física, consequentemente os alunos não veem na escola. A gente já cresce com uma base mínima sobre todos os outros esportes", ponderou.

Sobre a disputa do campeonato em Manaus, a atleta do Fortaleza Tritões Flag relembrou a campanha até chegar ao momento de classificação à final. "Na trajetória, o que mais marcou foi a persistência de todas as meninas, a forma como a gente se ajudou para chegar em um nível bom para competir, todas as vezes que nos reunimos para estudar o adversário, o apoio, a parceria", pontuou Carol.